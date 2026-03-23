Sant Fruitós prem el talent local amb el primer concurs de músics al Mercat de la Terra

Sant Fruitós de Bages ja té els guanyadors del seu primer concurs de músics, una iniciativa per impulsar el talent del territori que s'ha resolt aquest dissabte en el marc del Mercat de la Terra. El certamen ha reconegut deu propostes musicals i oferirà als premiats la possibilitat d'actuar en futures edicions del mercat.
Una aposta per la música local
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fet públic el veredicte del primer concurs de músics coincidint amb la celebració del Mercat de la Terra, un esdeveniment que ha servit també com a aparador per als participants. Durant la jornada, els assistents han pogut escoltar les maquetes presentades, en una mostra de la varietat i qualitat de les propostes.
El concurs neix amb la voluntat de donar visibilitat al talent musical emergent i consolidar el Mercat de la Terra com un espai de dinamització cultural. El jurat ha valorat especialment la diversitat d'estils i el nivell general de les propostes presentades en aquesta primera edició.
Premis econòmics i actuacions en directe
Els guardons combinen una dotació econòmica i l'oportunitat d'actuar en directe. El primer premi està dotat amb 500 euros, el segon amb 350 euros i el tercer amb 250 euros. A més, els classificats entre la quarta i la desena posició rebran 100 euros cadascun.
Més enllà de la part econòmica, un dels principals atractius del concurs és la possibilitat que les formacions premiades puguin actuar en properes edicions del Mercat de la Terra, fet que els permetrà guanyar visibilitat davant el públic.
Els deu grups premiats
El jurat ha resolt concedir els premis a les següents propostes: El primer premi ha estat per a Sonset Grup Vocal, mentre que el segon lloc l'ha ocupat Puça de Muntanya i el tercer, Smooth Duo.
La quarta posició ha estat per a Borja Olalla & Quim Roca, seguits de Duet Arasona en cinquena posició i Ayala Band en sisena. Completen el rànquing PöNgä (setè), Falcon & Firkin (vuitè), RunOut (novè) i Judit Vila (desena).
Continuïtat del projecte cultural
Amb aquesta iniciativa, el consistori reafirma el seu compromís amb la promoció cultural i el suport als creadors locals. El concurs vol consolidar-se com una plataforma per donar a conèixer nous projectes musicals i enriquir l'oferta cultural del municipi.
Alhora, la incorporació d'actuacions en directe en el marc del Mercat de la Terra contribueix a reforçar aquest esdeveniment com un punt de trobada que combina producte de proximitat, cultura i participació ciutadana.