Sant Fruitós reivindicarà les artistes oblidades amb la presentació de «Pioneres»

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dimarts 24 de març la presentació del llibre Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà, una obra que vol recuperar i posar en valor el paper de diverses artistes sovint oblidades per la historiografia. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i s'emmarca en la programació local amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Un treball per rescatar la memòria artística femenina
El projecte ha estat impulsat pel Grup de Recerca Humanística de Km 0 (GREHVAT.0) i neix amb la voluntat de documentar i visibilitzar les trajectòries de dones artistes que van contribuir de manera decisiva a la renovació cultural de Manresa durant les primeres dècades del segle XX.
La publicació posa el focus en figures que, malgrat el seu talent i aportacions, han quedat relegades a un segon pla en els relats tradicionals de la història de l'art. En aquest sentit, el llibre reivindica el seu paper com a agents actius en la transformació artística i social del territori, en un context sovint advers per a les dones.
Recerca rigorosa amb vocació divulgativa
L'obra combina la investigació històrica amb l'anàlisi artística i la contextualització social per reconstruir les vides i carreres d'aquestes creadores. El resultat és un treball que vol ser alhora rigorós i accessible, amb l'objectiu d'arribar tant al públic especialitzat com a la ciutadania interessada en la cultura local.
A través d'aquest projecte, es busca no només recuperar noms i obres, sinó també generar una nova mirada sobre el passat artístic de la ciutat, incorporant-hi perspectives més inclusives i representatives.
Un acte dins la programació del 8-M
La presentació s'inscriu dins dels actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones a Sant Fruitós de Bages, reforçant així el compromís del municipi amb la igualtat i la visibilització del paper de les dones en diferents àmbits, també en el cultural.
L'activitat és oberta al públic i representa una oportunitat per aprofundir en la història artística del territori des d'una perspectiva renovada, posant en primer pla les aportacions femenines que han contribuït a definir-la.