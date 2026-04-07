Les llars d'infants públiques de Manresa obren portes abans de la preinscripció

Les vuit llars d'infants públiques de Manresa iniciaran el 14 d'abril les jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes educatius, serveis i instal·lacions abans del període de preinscripció per al curs 2026-2027, que es farà del 6 al 18 de maig i s'adreça als infants nascuts entre l'1 de gener del 2024 i el 18 de maig del 2026.
Vuit llars d'infants públiques a la ciutat
Manresa compta amb vuit llars d'infants públiques, cinc de titularitat municipal i tres de la Generalitat de Catalunya, a més dels centres privats. Les jornades de portes obertes seran presencials i permetran a les famílies conèixer el projecte educatiu de cada centre.
Per participar en les jornades cal inscriure's prèviament trucant a cada llar d'infants, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Calendari de portes obertes
Les sessions es faran en diferents dates entre el 14 d'abril i el 4 de maig, amb horaris de matí i tarda segons el centre:
Llars d'infants municipals
- Bressolvent (93 877 10 37): 14 i 22 d'abril (9.30-11 h i 17.15-19.15 h)
- La Llum (93 877 67 52): 15 i 28 d'abril (9.30-11 h i 17-19 h)
- El Petit Príncep (93 874 90 69): 20 d'abril (9.30-11 h i 17.15-19.15 h)
- L'Estel (93 872 20 56): 21 d'abril (9.30-11 h i 17-19 h)
- La Lluna (93 877 18 97): 27 d'abril (9.30-11 h i 17-19 h)
Llars d'infants de la Generalitat de Catalunya
- L'Espurna (93 872 63 61): 15 i 16 d'abril (9.30-11 h i 17-18.30 h)
- La Ginesta (93 874 04 05): 27 i 28 d'abril (9.30-11 h i 17-18.30 h)
- Picarol (93 874 22 04): 4 de maig (9.30-11 h i 17-18.30 h)
Un procés de preinscripció al maig
El període de preinscripció per al curs 2026-2027 serà del 6 al 18 de maig. Es podrà fer de manera telemàtica a través del web de l'Ajuntament de Manresa o presencialment.
En el cas de la via telemàtica, caldrà adjuntar la documentació escanejada o fotografiada. Per a la tramitació presencial, que es farà entre l'11 i el 15 de maig a la Secció d'Educació, serà necessari demanar cita prèvia a partir del 7 de maig i aportar la documentació original. No s'acceptaran còpies ni imatges.
Les famílies poden consultar els requisits, la documentació i els criteris de baremació a través del web municipal.