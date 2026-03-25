Les treballadores de l'escola bressol de Sant Joan, en peu de guerra per la pèrdua de drets laborals

Les treballadores de l'escola bressol municipal El Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada denuncien que la modificació del conveni laboral per aplicar el conveni estatal suposaria una pèrdua de drets consolidats durant més de vint anys. El col·lectiu alerta que aquest canvi podria afectar no només les condicions laborals, sinó també la qualitat educativa i la continuïtat dels projectes pedagògics.
Pèrdua de drets i condicions laborals
Expliquen que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat un procés per adaptar el conveni laboral de les treballadores del Xiulet al marc estatal. Les professionals del centre alerten que aquesta mesura suposaria un retrocés significatiu en drets adquirits, incloent salaris, jornada laboral i altres condicions que havien estat consolidades després de dècades de pràctica i negociació.
Segons el col·lectiu, la precarització de les condicions laborals no només afecta les treballadores, sinó que té un impacte directe sobre l'atenció i l'educació que reben els infants. L'etapa de 0 a 3 anys és especialment sensible, ja que requereix estabilitat, experiència i condicions dignes per garantir un servei educatiu de qualitat.
Mobilitzacions i suport ciutadà
En resposta a la situació, les treballadores han iniciat mobilitzacions per defensar els seus drets i han fet una crida al diàleg amb l'Ajuntament. La Plataforma 0-3 del Bages ha mostrat el seu suport al col·lectiu, destacant la necessitat de preservar les condicions laborals en aquesta etapa educativa.
Les professionals reclamen voluntat política i acords que evitin la pèrdua dels drets assolits i alerten que una modificació del conveni podria afectar la continuïtat dels projectes pedagògics i la relació de confiança amb les famílies. Fan una crida a la ciutadania per donar suport a la seva reivindicació i preservar la qualitat educativa del Xiulet.