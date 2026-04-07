El Consell Comarcal del Bages obre els ajuts de menjador per al curs 2026-2027

El Consell Comarcal del Bages ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2026-2027, adreçats a alumnat de centres públics de la comarca, amb cobertures del 70% o del 100% segons la situació econòmica i social de les famílies i amb tramitació preferentment en línia.
Convocatòria oberta amb suport previ als centres
El Consell Comarcal del Bages ha obert aquest dimarts la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2026-2027. Amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació, entre el 16 i el 27 de març ja s'ha fet un suport previ als centres educatius d'alta complexitat i altres centres amb característiques similars.
Cobertures del 70% o del 100%
Els ajuts preveuen cobrir el 70% o el 100% del cost del servei de menjador escolar, en funció de la situació econòmica i social de cada unitat familiar. El volum de beques concedides a la comarca continua a l'alça: al curs 2024-2025 se'n van atorgar 5.477, mentre que en l'actual 2025-2026 ja s'han concedit 5.956, una xifra que encara pot créixer amb la convocatòria oberta.
Destinataris dels ajuts
Les beques s'adrecen a alumnat de centres sostinguts amb fons públics del Bages. S'hi poden acollir infants de 2n i 3r curs del primer cicle d'educació infantil en escoles de la Generalitat on aquest ensenyament estigui implantat, alumnat del segon cicle d'educació infantil i dels ensenyaments obligatoris, així com estudiants que no disposin de servei de menjador al seu municipi de residència segons els criteris establerts a les bases.
Tramitació telemàtica i terminis
La informació, la sol·licitud i les instruccions es poden consultar al web del Consell Comarcal del Bages, i la tramitació es fa preferentment de manera telemàtica, amb recomanació d'utilitzar l'IdCat Mòbil.
Les famílies que presentin la sol·licitud abans del 6 de maig tindran garantida la valoració abans de l'inici del curs escolar. Tot i això, la convocatòria romandrà oberta fins al maig de 2027.