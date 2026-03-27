L'assemblea docent del Bages escridassa el conseller Dalmau en una nova protesta a Manresa

L'assemblea docent del Bages ha protagonitzat aquest dimecres una sonora protesta a Manresa coincidint amb la visita del conseller de Presidència del Govern, Albert Dalmau. L'acció, que ha consistit en una escridassada a l'arribada del representant institucional, ha volgut evidenciar el malestar creixent del sector educatiu davant la situació de bloqueig en les negociacions amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Una protesta en el marc d'un conflicte obert
La mobilització ha estat impulsada per l'assemblea docent del Bages, que agrupa una quarantena llarga d'assemblees de centres de la comarca. Els docents asseguren que aquesta acció s'emmarca en un cicle de protestes que no s'aturarà fins que el Govern mostri, segons apunten, una voluntat real de millorar tant les condicions laborals del professorat com la inversió en l'educació pública.
La protesta arriba després que, tot i les reticències inicials del Govern, es produís una reunió entre el vicepresident i representants sindicals. Des del col·lectiu docent interpreten aquesta trobada com una conseqüència directa de la pressió exercida per les mobilitzacions dels darrers dies, tot i que critiquen que l'executiu manté que ja ha assolit el límit de la seva oferta.
Crítiques a l'estratègia del Govern
Els representants del professorat denuncien que la Generalitat estaria aplicant una estratègia de "dividir per vèncer", prioritzant acords amb determinades organitzacions fora dels espais habituals de negociació. Segons l'assemblea, aquesta manera de procedir debilita el diàleg i dificulta arribar a consensos amplis dins del sector.
En aquest sentit, també consideren contradictori que el Govern defensi ara la mesa sectorial com a únic marc legítim de negociació, mentre -afirmen- s'han tancat pactes externs que no responen a les demandes majoritàries del col·lectiu docent.
Principals reivindicacions del professorat
Durant la protesta, l'assemblea docent ha fet públiques les principals reivindicacions que sustenten el conflicte. Entre aquestes, destaquen la denúncia d'una infrainversió estructural en educació a Catalunya, que situen per sota d'altres territoris, i l'exigència de complir els objectius de finançament marcats per la legislació vigent.
També critiquen el que consideren una imatge distorsionada de la realitat salarial del professorat, assegurant que les comparatives oficials no reflecteixen el poder adquisitiu real ni tenen en compte determinats complements.
A més, denuncien una negociació bloquejada i acusen el Departament de manca de voluntat política per abordar les demandes del sector. Segons expliquen, diversos grups parlamentaris els haurien traslladat que el problema no és tant pressupostari com de prioritats polítiques.
Augment de la pressió als centres educatius
Davant la situació actual, els centres educatius han començat a incrementar la pressió. Segons l'assemblea docent, més de 480 centres ja han anunciat la suspensió de sortides i colònies si no hi ha avenços en les negociacions.
Paral·lelament, s'està impulsant la creació d'assemblees de centre arreu del territori amb l'objectiu d'organitzar noves accions i mantenir la mobilització activa.
"No aturarem les mobilitzacions"
Des del col·lectiu docent adverteixen que el conflicte està lluny de resoldre's i asseguren que la resposta del sector continuarà escalant. "No aturarem les mobilitzacions, sinó que les augmentarem d'intensitat", apunten, tot insistint que el professorat ja ha expressat de manera clara el seu rebuig a l'actual situació.