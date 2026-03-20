Els mestres del Bages tallen la C-25 en la jornada de vaga general educativa

Mestres del Bages s'han concentrat aquest divendres al matí a Manresa en el marc de la vaga general educativa a Catalunya, amb una acció de tall de trànsit de l'Eix Transversal abans de desplaçar-se a la manifestació central convocada a Barcelona.
Tall de la C-25 a Manresa en l'inici de la jornada de vaga
La vaga general del sector educatiu a Catalunya ha viscut aquest divendres al matí una acció a Manresa. Mestres i personal educatiu de diferents punts del Bages s'han concentrat a primera hora a l'institut Lacetània, des d'on han iniciat una marxa a peu per l'avinguda Universitària amb l'objectiu de fer visible el conflicte.
La mobilització ha culminat amb el tall de l'Eix Transversal (C-25) a l'altura del Pont Llarg, en ambdós sentits de la circulació. L'acció ha provocat afectacions al trànsit en una de les principals vies de comunicació de la Catalunya Central i ha servit com a preludi de la jornada de protesta que culminarà a Barcelona.
Després del tall, els participants han previst desplaçar-se en autobús fins a la capital catalana per participar en la manifestació unitària convocada a nivell nacional.
Desplaçament massiu cap a la manifestació de Barcelona
Segons ha informat el sindicat USTEC-STEs, des de la Catalunya Central sortiran cinc autobusos per assistir a la mobilització de Barcelona. En total, arreu del país s'han organitzat més de quaranta autocars procedents de les diferents vegueries.
Aquest desplegament evidencia la voluntat dels convocants de convertir la protesta d'aquest divendres en una demostració de força del col·lectiu docent després d'una setmana intensa de mobilitzacions.
La jornada es planteja com el punt culminant d'un cicle de protestes que ha anat creixent en participació i intensitat, amb accions descentralitzades durant els primers dies i una concentració final a la capital catalana.
Una setmana de mobilitzacions creixents
La vaga d'aquest divendres arriba després de diversos dies d'aturades i manifestacions arreu de Catalunya. A la Catalunya Central, i especialment a Manresa, el moviment ha tingut una incidència destacada.
Aquest dimecres, milers de docents es van manifestar pels carrers de la ciutat en la tercera jornada de vaga. La mobilització va aplegar, segons els organitzadors, unes 5.000 persones, mentre que la Policia Local en va xifrar l'assistència en més d'un miler.
La protesta va començar amb accions a la xarxa viària, incloent-hi talls a la C-55 i una marxa lenta de vehicles des de Vic, i va continuar amb una manifestació que va recórrer el centre de la ciutat fins als serveis territorials d'Educació. La nit abans, un grup de professors s'havia tancat a la seu d'Educació a Manresa, mentre que altres, a l'exterior, feien una encesa de ciris grocs simulant el funeral del sistema educatiu.
Rebuig frontal a l'acord amb el Departament
Un dels elements centrals del conflicte és el rebuig dels sindicats convocants -USTEC-STEs, CGT, Intersindical i ASPEPC-SPSC- a l'acord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats CCOO i UGT.
Els convocants consideren que aquest pacte no recull les demandes majoritàries del sector i l'han qualificat reiteradament de "pacte de la vergonya". Durant les mobilitzacions s'han sentit consignes crítiques tant contra el Departament com contra els sindicats signants.
Aquest desacord ha contribuït a intensificar el malestar del col·lectiu docent i ha estat un dels factors que han impulsat la convocatòria de la vaga general.
Accions de protesta i episodis de tensió
La manifestació de dimecres a Manresa va incloure diverses accions simbòliques i moments de tensió. Davant la seu del PSC, els manifestants van empaperar la façana amb cartells i adhesius, mentre que davant les seus de CCOO i UGT es van llançar ous i es van fer pintades.
El recorregut va finalitzar als serveis territorials d'Educació, on es van repetir les accions de protesta i es va escenificar una acció simbòlica amb un llit d'hospital per denunciar l'estat del sistema educatiu.
Els participants també van protagonitzar una asseguda davant l'edifici, mantenint les consignes i reclamant respostes per part de l'administració.
Un conflicte que també ha arribat al ple municipal
La situació del sector educatiu també ha estat present en l'àmbit institucional. Aquest dijous, el ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat una moció presentada pel sindicat USTEC-STEs (IAC) en suport a les reivindicacions del col·lectiu docent.
La iniciativa va ser defensada per la representant sindical Sònia Zapata, que va situar el debat en "la dignitat de les persones que sostenen l'educació pública" i va insistir que "el que avui demanem no són privilegis, són condicions dignes per garantir una educació pública i de qualitat".
La moció és especialment rellevant perquè és la primera vegada que una entitat la presenta directament al ple sense el suport previ d'un grup municipal, gràcies als canvis recents en el reglament orgànic municipal.
Reivindicacions laborals i de recursos
Entre les principals demandes del sector hi ha la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la burocràcia i la millora de les condicions laborals. Els sindicats denuncien que el professorat ha patit anys de retallades i que treballa amb una sobrecàrrega creixent.
En aquest sentit, Zapata va afirmar que "treballem amb una sobrecàrrega evident de burocràcia i amb responsabilitats que sovint van més enllà de les nostres tasques i del nostre horari laboral".
També es reclama una reducció de les ràtios a les aules, un increment de les plantilles i més recursos per atendre l'alumnat, especialment en centres amb més complexitat.
Finançament i model educatiu en el punt de mira
Un altre dels eixos del conflicte és el finançament del sistema educatiu. Els sindicats consideren que els recursos actuals són insuficients i denuncien que els ajuntaments assumeixen despeses que corresponen a la Generalitat. En aquest sentit, s'ha reclamat un finançament estructural que garanteixi la qualitat del sistema educatiu en totes les etapes, des de l'educació infantil fins a la secundària.
La moció aprovada al ple també dona suport a un manifest signat per 50.000 docents de tot Catalunya, amb una participació destacada a la Catalunya Central.
Veus del professorat: precarització i dificultats al dia a dia
El malestar del sector s'ha expressat també a través dels testimonis de docents que han participat en les mobilitzacions. Professors de diferents nivells educatius han denunciat una situació de precarització creixent. Entre els exemples exposats hi ha aules amb més de 30 alumnes, alguns amb necessitats educatives especials, sense els recursos suficients per atendre'ls adequadament. Aquesta situació genera, segons expliquen, frustració i dificulta oferir una educació de qualitat.
També s'ha posat de manifest la situació de les escoles bressol, amb treballadores que reclamen ser incloses en les negociacions i millorar unes condicions laborals que consideren més precàries.
Suport desigual dels grups polítics
El debat polític a la moció del ple també ha reflectit posicions diverses sobre el conflicte. La moció aprovada a Manresa ha rebut el suport d'ERC, Junts, Fem Manresa i Nacionalistes, mentre que altres grups s'han abstingut.
Alguns regidors han coincidit en la necessitat de millorar les condicions del sector, però també han assenyalat altres factors, com el finançament global de Catalunya i han equiparat la situació a la de l'escola concertada.
Des del PSC s'ha advertit que les mesures no es poden aplicar de manera immediata, i s'han criticat alguns dels actes produïts durant les mobilitzacions.
Seguiment de la vaga i perspectives
Els sindicats han qualificat les mobilitzacions dels darrers dies d'"èxit" i han destacat un seguiment elevat de la vaga, especialment a territoris com la Catalunya Central. Segons dades facilitades per USTEC-STEs, el seguiment hauria arribat al 65%. També han denunciat l'existència de serveis mínims que consideren abusius i que, segons expliquen, dificulten l'exercici del dret de vaga.
De cara al futur, els convocants no descarten noves mobilitzacions si no hi ha avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació.
Una protesta que apunta a continuar
La jornada d'aquest divendres es planteja com un punt d'inflexió en el conflicte, però no com el seu final. Els sindicats mantenen la pressió i insisteixen en la necessitat de reobrir negociacions amb el conjunt de representants del sector.
Amb el tall de la C-25 a Manresa i el desplaçament massiu cap a Barcelona, el professorat ha volgut fer visible un malestar que, segons asseguren, s'ha anat acumulant durant anys.