Un centenar de professionals participen a la primera jornada de comunicació del Bages

L'Anònima de Manresa ha acollit aquest divendres la primera Jornada de comunicació local i comarcal del Bages, amb una àmplia participació de professionals i representants institucionals del territori.
Un punt de trobada per al sector comunicatiu del territori
Manresa ha estat l'escenari aquest divendres de la primera Jornada de comunicació local i comarcal del Bages, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Bages amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central.
La trobada, celebrada a L'Anònima, ha reunit un centenar molt llarg de participants entre professionals dels mitjans de comunicació, responsables de comunicació d'institucions, entitats i empreses, així com representants polítics i experts del sector.
L'objectiu de la jornada ha estat generar un espai de debat, reflexió i intercanvi per compartir experiències, detectar necessitats i reforçar vincles entre els diferents actors de la comunicació al territori.
Debat sobre la informació de proximitat i la comunicació amb impacte social
El programa s'ha estructurat en tres taules rodones i una ponència final. La primera sessió s'ha centrat en la informació de proximitat i ha comptat amb la participació de responsables de diversos mitjans de comunicació, que han compartit visions sobre el present i el futur del periodisme local i comarcal i la influència de les xarxes i la IA.
La segona taula ha abordat el paper de la comunicació en àmbits com la salut, l'esport, l'educació o l'acció social, amb la participació de responsables de comunicació d'entitats i organitzacions amb fort impacte al Bages. En aquest espai s'han posat en comú estratègies i reptes per connectar amb la ciutadania i generar valor social a través de la comunicació.
El paper de les empreses i la innovació tecnològica
La tercera taula rodona ha posat el focus en la feina de les empreses, agències i estudis creatius del territori, destacant el seu paper en la construcció de relats i en la projecció del Bages.
La jornada s'ha tancat amb una ponència dedicada a la intel·ligència artificial aplicada a la comunicació de proximitat, en què s'han analitzat les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia, així com els seus límits i els reptes ètics que planteja.
Presència institucional en una primera edició amb voluntat de continuïtat
L'acte ha comptat també amb presència institucional destacada, amb representants de diferents administracions que han volgut donar suport a una iniciativa que neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de referència per al sector comunicatiu del Bages.