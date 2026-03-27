El Fòrum Econòmic reuneix 180 empreses a Manresa en la seva 43a edició

L'espai WoW de Manresa va acollir dijous una nova edició del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central amb la participació de 180 persones del teixit empresarial i institucional del territori, consolidant-se com un punt de trobada clau per al debat i la connexió econòmica.
Resiliència i transformació empresarial
La sessió central va anar a càrrec de Margarita Salvans Puigbò, directora financera de Mango, que va abordar els reptes actuals de l'entorn empresarial. Durant la seva intervenció, va destacar la importància de la resiliència com a competència essencial per afrontar els canvis constants.
Salvans va presentar el model de les 4 es -Elevate, Expand, Learn i Empower- com una eina per impulsar la transformació de les organitzacions, fomentar l'adaptació i potenciar el talent. La ponència es va completar amb una ronda de preguntes que va generar un debat participatiu amb els assistents.
Espai de networking i projectes de futur
La jornada va començar amb un espai de networking que va facilitar la interacció entre empreses i institucions. Posteriorment, Esteve Pintó i Jordi Puig van donar la benvinguda institucional i van presentar el projecte territorial de la primera Cimera IA & PIMES Catalunya Central.
Durant la seva intervenció, van posar en valor el fòrum com a plataforma per generar sinergies i dinamitzar l'economia del territori.
Reconeixements a trajectòries i innovació
En el marc de l'acte, es va reconèixer la trajectòria de Joan Serra i Fabregat, empresari vinculat al sector del cafè amb més de cinquanta anys d'experiència a Cafès Serra i Cafès del Bages. L'homenatge va incloure la projecció d'un vídeo commemoratiu i unes paraules d'agraïment per part de la seva família.
També es va distingir l'empresa AS&NL, especialitzada en la creació de fórmules amb principis actius naturals, com a exemple d'innovació empresarial. El seu director comercial, Joan Casadesús, va agrair el reconeixement.