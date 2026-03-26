Manresa acull jornades de l'ICS per formar futurs professionals sanitaris

El CAP Bages de Manresa ha acollit aquesta setmana les jornades de portes obertes de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de l'ICS Catalunya Central. Les sessions, dirigides a futurs professionals de medicina i infermeria, han servit per donar a conèixer la formació i els centres docents del territori.
Manresa, escenari de les jornades formatives
La jornada presencial es va celebrar el 24 de març al CAP Bages de Manresa, mentre que l'endemà es va completar amb una sessió en línia. Les trobades s'adrecen a futurs residents de medicina i infermeria familiar i comunitària i permeten conèixer com es desenvolupa la formació dins l'Institut Català de la Salut.
Durant les sessions, que han reunit una vintena d'assistents, es va explicar el funcionament de la residència, el paper dels tutors i es van resoldre dubtes dels participants. Segons la cap d'estudis, Laura Camps, aquestes jornades són una oportunitat per compartir la qualitat de la docència i l'acompanyament que s'ofereix als professionals en formació.
Presència destacada de centres del Bages
Entre els centres docents disponibles, el Bages té una presència rellevant amb diversos punts de formació. A Manresa hi ha tres centres (Plaça Catalunya, Sagrada Família i Barri Antic), als quals s'afegeixen el CAP Goretti Badia de Súria i el CAP Dr. Agustí Garriga d'Artés.
Els residents també poden completar la seva formació a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, un dels centres hospitalaris de referència del territori. Aquesta oferta permet desenvolupar la residència en un entorn proper i amb diferents realitats assistencials.
Formació amb visió integral del territori
La residència inclou formació en àmbits com l'ecografia, les infiltracions i la salut comunitària, així com la possibilitat de fer recerca i doctorat. El model aposta per una atenció propera i individualitzada, amb el suport de tutors al llarg de tot el procés.
La combinació de centres de diferents característiques, tant en entorns urbans com rurals del Bages i el Moianès, facilita que els professionals en formació coneguin diverses realitats socials i desenvolupin una visió global de l'atenció als pacients.
Places i nova eina informativa
Enguany s'ofereixen 45 places per a nous residents, 32 de medicina i 13 d'infermeria. La Unitat Docent compta amb 85 tutors i una quarantena de col·laboradors docents repartits per la Catalunya Central.
A més, l'ICS ha posat en marxa un nou espai web integrat dins el portal corporatiu, on es pot consultar informació sobre el programa formatiu, els tràmits previs a la residència i altres recursos d'interès per a futurs professionals i tutors.