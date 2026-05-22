El CAP Bages estrena nous punts d'atenció per reforçar la confidencialitat

L'Equip d'Atenció Primària (EAP) Plaça Catalunya de Manresa, ubicat al CAP Bages, ha posat en marxa aquesta setmana nous punts d'atenció a la ciutadania amb l'objectiu de millorar la privacitat, la confidencialitat i el confort de les persones usuàries durant els tràmits administratius. La reforma inclou nous espais d'atenció personalitzada a la primera planta, un sistema de crida anonimitzada i pantalles informatives distribuïdes per tot el centre.
Nous espais d'atenció més accessibles i reservats
El nou espai habilitat a la primera planta disposa de taules d'atenció personalitzada on els usuaris poden seure davant dels professionals administratius per ser atesos amb més comoditat i discreció. Amb aquest canvi, els pacients de l'EAP Plaça Catalunya ja no han de passar pel taulell de la planta baixa per demanar cita o fer gestions administratives, sinó que poden dirigir-se directament a la primera planta.
Els nous punts substitueixen l'antic taulell elevat de la planta 0 per taules baixes separades amb plafons de fusta que afavoreixen la privacitat durant l'atenció. També s'han adaptat els punts d'atenció administrativa del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), situat a la tercera planta, per adequar-los al nou model d'atenció personalitzada.
Reordenació dels circuits i menys acumulacions
La reorganització dels espais permet redistribuir millor els fluxos de persones usuàries dins del CAP Bages i reduir les acumulacions al vestíbul principal. A partir d'ara, el taulell de la planta baixa atendrà exclusivament les persones que es dirigeixin al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Manresa i al servei de Radiologia.
La responsable de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania de l'ICS Catalunya Central, Berta Sarret, ha destacat que aquest model "permet oferir una atenció més amable, àgil, propera i confidencial", alhora que contribueix a millorar l'organització interna i reduir els temps d'espera.
Sistema de crida anonimitzada i pantalles digitals
Paral·lelament, el CAP Bages també ha incorporat un nou sistema de crida anonimitzada, tant per a l'atenció administrativa com per a les consultes mèdiques, similar al que ja funciona en altres centres del territori com el CAP Sant Fruitós, el CAP Sant Joan de Vilatorrada o el CAP Navàs.
Per utilitzar-lo, els usuaris han de passar la targeta sanitària pel punt digital Teseo instal·lat al vestíbul de cada planta. Des d'allà poden indicar si necessiten atenció administrativa presencial o si ja tenen visita programada. El sistema genera un tiquet amb un número de referència i informa de la planta corresponent. Posteriorment, les pantalles ubicades al centre indiquen el torn de cada usuari de manera anonimitzada.
A més, les pantalles Teseo permeten realitzar alguns tràmits habituals, com la impressió del pla de medicació o dels justificants de visita.