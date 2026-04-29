L'ICS i Althaia impulsen una formació pràctica sobre l'aparell locomotor per a professionals de primària

L'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i Althaia han impulsat una formació pràctica sobre l'aparell locomotor adreçada a professionals de medicina i fisioteràpia dels equips d'atenció primària del Bages, Moianès i Calaf. L'objectiu principal és millorar l'abordatge de les patologies musculoesquelètiques i reforçar la coordinació amb l'àmbit hospitalari.
Es tracta d'una iniciativa pionera al territori, ja que és el primer cop que un hospital i l'atenció primària dissenyen conjuntament una formació d'aquestes característiques a la Catalunya Central. El programa s'ha elaborat amb la participació d'especialistes dels serveis de traumatologia, rehabilitació i reumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, fet que permet unificar criteris clínics i garantir una millor continuïtat assistencial.
Unificar criteris i millorar l'atenció als pacients
Un dels punts clau del taller és la difusió de protocols consensuats entre els professionals de primària i els especialistes hospitalaris en patologies freqüents com les del genoll, l'espatlla, el raquis i les extremitats superiors. Aquests protocols faciliten una millor orientació diagnòstica i contribueixen a optimitzar les derivacions a l'hospital, evitant demores innecessàries.
Aquest enfocament no només millora l'eficiència del sistema sanitari, sinó que també repercuteix directament en l'experiència del pacient, que pot rebre una atenció més ràpida i ajustada a les seves necessitats.
Formació pràctica centrada en casos reals
La formació s'estructura en format de taller, amb un pes destacat de la pràctica. Tot i incloure una base teòrica, aquesta es fonamenta en l'exposició de casos clínics reals, que serveixen de punt de partida per a la part pràctica d'exploració física.
Els participants treballen habilitats específiques per a l'exploració de diferents parts de l'aparell locomotor, com el genoll, l'espatlla o la columna vertebral. Aquest enfocament permet adquirir eines útils per a la pràctica clínica diària, especialment en un àmbit com el de les patologies musculoesquelètiques, que representen una part important de les consultes a l'atenció primària.
A més, el taller facilita el coneixement dels circuits assistencials i dels criteris de derivació establerts amb l'hospital de referència, fet que contribueix a una millor coordinació entre nivells.
Una iniciativa consolidada i ben valorada
Des de la seva posada en marxa, el programa ha celebrat tres edicions i ha format prop de vuitanta professionals. La valoració per part dels participants ha estat molt positiva, destacant especialment la utilitat pràctica dels continguts i la possibilitat de treballar conjuntament amb especialistes hospitalaris.
Aquesta bona acollida consolida la iniciativa com una aposta d'èxit dins la formació continuada dels professionals sanitaris del territori.
Treball en xarxa per millorar la qualitat assistencial
Amb aquest projecte, l'ICS i Althaia reforcen el treball en xarxa entre els diferents nivells assistencials, posant el focus en la qualitat i la seguretat de l'atenció. La coordinació entre primària i hospital esdevé clau per garantir una resposta eficient i adequada a les necessitats de la població.
La iniciativa també evidencia la importància de la formació continuada com a eina per actualitzar coneixements i millorar la pràctica clínica. En aquest cas, aplicada a l'aparell locomotor, un àmbit amb una alta incidència en el sistema de salut.
En definitiva, aquest programa formatiu representa un pas endavant en la millora de l'atenció a les persones amb patologies musculoesquelètiques a la Catalunya Central, amb un model col·laboratiu que pot esdevenir referent per a altres territoris.