Althaia crea un Consell de Pacients per reforçar l'atenció centrada en la persona

La Fundació Althaia ha posat en marxa el Consell de Pacients, un nou òrgan assessor format per quinze usuaris que permetrà incorporar la seva experiència en la millora dels serveis. La iniciativa s'emmarca en el Pla Estratègic Talaia 2026-2030 i busca avançar cap a un model assistencial més humà, participatiu i centrat en la persona.
Un espai per donar veu als usuaris
El Consell de Pacients neix amb la voluntat de reforçar la participació activa de les persones usuàries i els seus familiars en el funcionament de la institució. Integrat per quinze pacients representatius del territori d'influència d'Althaia, aquest òrgan permetrà compartir experiències i aportar visions sobre projectes i serveis.
L'objectiu és millorar l'escolta i la col·laboració entre usuaris i organització, avançant cap a un model de salut més pròxim i orientat a les necessitats reals de les persones ateses.
Vinculat al Pla Estratègic Talaia
La creació del consell s'emmarca en el Pla Estratègic Talaia 2026-2030, que incorpora l'experiència del pacient com un dels eixos clau per transformar el model assistencial. També respon als principis del Codi Ètic i de Bon Govern d'Althaia, basats en la transparència, el respecte i la humanització de l'atenció.
Aquest nou òrgan es planteja com un mecanisme de qualitat democràtica que permetrà als pacients participar en la definició de les línies de millora i aportar la seva mirada en diferents àmbits, tant sanitaris com socials.
Codisseny de millores assistencials
El Consell de Pacients vol esdevenir un espai estable per conèixer de primera mà l'experiència dels usuaris en els diferents serveis d'Althaia, tant a l'Hospital Sant Joan de Déu com a l'Atenció Primària.
A través del treball col·laboratiu, es podran identificar reptes comuns, detectar factors clau de qualitat i codissenyar propostes que orientin l'estratègia de la institució. Els membres del consell tindran una permanència mínima de dos anys, amb renovacions progressives.
Una trajectòria de participació
La iniciativa dona continuïtat a una línia de treball que Althaia ja ha desenvolupat en els darrers anys a través de la Unitat d'Experiència Pacient. En els últims cinc anys, s'han impulsat 22 projectes per analitzar serveis i processos mitjançant enquestes, entrevistes i grups focals.
A més, la institució manté des de fa una dècada un espai de participació amb associacions de pacients i familiars i entitats del territori, amb reunions bianuals per compartir informació i projectes.
També s'ha incorporat la mirada dels usuaris en el disseny de nous espais assistencials, com l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia, la unitat de salut mental infantojuvenil o les habitacions de la Clínica Sant Josep, consolidant així un model assistencial cada vegada més centrat en la persona.