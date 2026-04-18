Més de 450 persones donen suport al projecte cardiològic d'Althaia

Més de 450 persones han participat en el sopar solidari de la Fundació Althaia per recaptar fons per a una sala d'intervencionisme cardiovascular, en una mostra de suport del territori al projecte.
Una mobilització massiva per la salut cardiovascular
Sota el lema Suma't al nostre batec, més de 450 persones van assistir dijous al sopar solidari organitzat per la Fundació Althaia, amb la col·laboració de la Fundació Banc de Sabadell. L'objectiu de l'esdeveniment era contribuir a fer realitat una sala d'intervencionisme cardiovascular multifuncional a Manresa.
La cita va ser tot un èxit de participació i va evidenciar el suport del teixit institucional, associatiu i empresarial de les comarques de l'àrea de referència d'Althaia a un projecte que ha de permetre a l'Hospital Sant Joan de Déu fer un pas endavant en l'atenció cardiològica.
La Rectoria Godmar, escenari d'una vetllada solidària
El sopar es va celebrar en un espai singular, la Rectoria Godmar de Callús, que va acollir una vetllada marcada pel compromís col·lectiu amb la millora de la salut cardiovascular. L'esdeveniment va reunir representants d'una vuitantena d'empreses, entitats i associacions, així com institucions i persones a títol individual.
La benvinguda va anar a càrrec de Victòria Quintana, amfitriona de l'espai, que el va cedir per a l'ocasió. Tot seguit, el director general d'Althaia, Manel Jovells, va agrair el suport dels assistents i va destacar la importància de sumar esforços per fer possible un projecte que ha qualificat d'estratègic. També va posar en relleu l'àmplia representació territorial, amb presència de comarques com la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, el Bages i Calaf.
Un projecte clau per a la cardiologia al territori
Per part de la Fundació Banc de Sabadell, Xavier Comerma, director general adjunt i director territorial de Catalunya, va remarcar la implicació de l'entitat en iniciatives d'interès general, especialment en l'àmbit de la innovació i la recerca en ciències de la salut.
Durant l'acte també van intervenir el doctor Xavier Viñolas, director del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau, i el doctor Albert Duran, cap del Servei de Cardiologia d'Althaia. Tots dos van explicar l'acord entre les dues institucions, que ha permès la creació d'un servei de Cardiologia estès, fet que obre la porta a oferir una atenció d'alta complexitat al territori. En aquest context, van subratllar que disposar d'una sala d'hemodinàmica serà un element clau per avançar en aquesta direcció.
Testimonis i suport institucional
La vetllada va incloure la projecció d'un vídeo amb testimonis de pacients de Cardiologia, que van compartir la seva experiència. En representació seva, Sheila Muros va explicar la importància que té aquest projecte per a les persones ateses.
L'acte també va comptar amb la participació virtual del cardiòleg Valentí Fuster, que va establir un paral·lelisme entre el moment actual i la creació de la Unitat Coronària a Manresa als anys setanta, destacant la visió i l'aposta de futur que representa el projecte actual.
Per la seva banda, l'alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Althaia, Marc Aloy, va agrair la implicació de tots els assistents i va posar en valor el compromís del territori: "som un territori compromès i solidari, una societat que actua amb el cor, mai més ben dit perquè l'acte ajudarà a fer realitat una millora de l'atenció cardiològica".
Música i conducció per arrodonir la vetllada
L'acte va estar amenitzat per tres artistes emergents del territori: Mel·lina Illa, cantant i actriu, i Lluís Barrera i Sheila Pessarrodona, de Manresa Teatre Musical (MTM), entitat vinculada a Althaia. La conducció va anar a càrrec de Llum Olmedo, experta en esdeveniments i metgessa d'Atenció Primària d'Althaia.