Althaia registra un rècord de 137 donants d'òrgans i teixits durant el 2025

La Fundació Althaia ha assolit el 2025 la xifra més alta de donacions de la seva història, amb un total de 137 donants, consolidant una tendència a l'alça i reforçant el paper de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en l'àmbit dels trasplantaments.
Creixement sostingut de les donacions
Del total de donants registrats, 135 corresponen a teixits, una xifra que representa un increment del 60% respecte al 2021, quan n'hi va haver 84. Aquest creixement sostingut ha situat Althaia en la cinquena posició del rànquing de donació de teixits a Catalunya, segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments, per davant de centres de major dimensió i complexitat.
Tots els donants de teixits ho van ser de còrnies, i 19 també van fer donació de multiteixits. Entre aquests, destaquen les aportacions de teixit musculoesquelètic, vàlvules cardíaques, vasos sanguinis i pell, amb múltiples aplicacions mèdiques com la reparació de fractures o el tractament de grans cremats.
Donacions d'òrgans i impacte assistencial
Pel que fa a òrgans, durant el 2025 hi va haver cinc donants, tres dels quals també ho van ser de teixits. Les donacions van incloure ronyons en tots els casos, així com fetge en quatre i pulmons en un, beneficiant fins a 16 persones.
Des del centre es recorda que la manca de servei de neurocirurgia fa que alguns pacients potencialment donants siguin derivats a altres hospitals, fet que condiciona el nombre total de donacions d'òrgans.
Un treball multidisciplinari clau
Els bons resultats s'expliquen per la tasca coordinada de la Unitat de Coordinació d'Òrgans i Teixits, integrada per professionals mèdics i d'infermeria de la Unitat de Cures Intensives (UCI). Aquest equip treballa conjuntament amb altres serveis per detectar possibles donants i acompanyar les famílies durant tot el procés.
La implicació dels professionals i la formació continuada han contribuït a consolidar una cultura de donació dins la institució, entesa com una prolongació del compromís assistencial fins al final de la vida.
Solidaritat i conscienciació
Des d'Althaia es destaca especialment el paper de les famílies, que en moments difícils opten per la donació com un acte de solidaritat que pot millorar la vida de moltes persones. En el cas dels multiteixits, una sola donació pot arribar a beneficiar fins a un centenar de pacients.
Actualment, qualsevol persona pot ser donant potencial si no ha manifestat el contrari en vida, tot i que només aproximadament l'1% de les morts en un centre sanitari es poden convertir en donacions efectives.
El paper de la UCI
La UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb 20 llits, és una peça clau en aquest procés. A més d'atendre pacients crítics, actua com a centre de referència per a hospitals com els de Berga i la Cerdanya, amb iniciatives com projectes de telemedicina per millorar l'atenció al territori.