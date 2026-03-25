Althaia i Fundació Puigvert uneixen esforços per millorar la urologia complexa

Manresa ha estat l'escenari de la signatura d'un conveni entre la Fundació Althaia i la Fundació Puigvert per reforçar l'atenció urològica d'alta complexitat. L'acord permetrà complementar els serveis que ja es presten a l'Hospital Sant Joan de Déu i facilitar l'accés dels pacients a tractaments especialitzats mitjançant el treball coordinat entre institucions.
Un acord per millorar l'atenció especialitzada
La Fundació Althaia i la Fundació Puigvert han formalitzat un acord de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'atenció urològica d'alta complexitat a Manresa i el seu entorn. El conveni permetrà complementar els serveis que actualment s'ofereixen a l'Hospital Sant Joan de Déu, especialment en aquells casos que requereixen un nivell d'especialització més elevat.
La signatura ha anat a càrrec del director general d'Althaia, Manel Jovells, i del patró delegat i director general de la Fundació Puigvert, Ramon Massaguer. Ambdues parts han destacat la importància de sumar esforços dins del sistema públic de salut per garantir una atenció de màxima qualitat i millorar l'accés dels pacients a les millors opcions terapèutiques disponibles.
L'aliança s'emmarca en la voluntat compartida de treballar en xarxa, aprofitant el coneixement i l'expertesa de cada institució per oferir una resposta més completa i eficient a les necessitats assistencials de la ciutadania.
Complementar serveis i derivar casos complexos
El Servei d'Urologia d'Althaia ja assumeix un volum elevat de casos i un nivell important de complexitat. Tot i això, hi ha determinades patologies molt específiques que actualment no es poden tractar a l'Hospital Sant Joan de Déu, com els trasplantaments renals, alguns tractaments de fertilitat masculina o la litotrícia extracorpòria.
Amb aquest acord, la Fundació Puigvert esdevé centre de referència per a aquests procediments, fet que permetrà derivar-hi els pacients que necessitin aquestes intervencions. D'aquesta manera, es garanteix que les persones ateses puguin accedir a tractaments d'alta especialització sense renunciar a la continuïtat assistencial.
Aquesta coordinació entre centres facilita una millor gestió dels recursos sanitaris i contribueix a oferir una atenció més integral, adaptada a cada cas.
Formació i intercanvi de professionals
El conveni no només inclou la col·laboració assistencial, sinó que també incorpora una línia específica de formació i transferència de coneixement entre professionals. En aquest sentit, es preveu l'intercanvi d'especialistes entre ambdues institucions per reforçar les competències en tècniques avançades.
Quan Althaia incorpori residents d'Urologia, podran completar la seva formació a la Fundació Puigvert, ampliant l'experiència en procediments d'alta complexitat. A més, els equips mèdics tindran l'oportunitat de participar com a observadors en intervencions quirúrgiques, col·laborar en cirurgies robòtiques i fer estades formatives.
Aquestes accions permetran impulsar la innovació en la pràctica clínica i consolidar un model de formació continuada orientat a millorar la qualitat assistencial.
Activitat assistencial i creixement del servei
El Servei d'Urologia d'Althaia registra una activitat destacada. Durant l'últim any, va atendre 10.000 visites a consultes externes a l'Hospital Sant Joan de Déu i va realitzar més de 2.300 intervencions quirúrgiques. D'aquestes, prop de 400 estaven relacionades amb malalties oncològiques i 116 amb cirurgies de litiasi.
El servei també té presència en altres centres del territori, amb professionals desplaçats als hospitals de Berga i de Puigcerdà per oferir atenció urològica. Aquest desplegament territorial contribueix a apropar els serveis a la població i a evitar desplaçaments innecessaris.
A més, l'any 2024 es va incorporar la cirurgia robòtica, un avenç que ha permès incrementar el nivell de complexitat dels procediments i millorar els resultats clínics.
Un model basat en el treball en xarxa
L'acord entre Althaia i la Fundació Puigvert s'alinea amb el model sanitari impulsat pel Departament de Salut de Catalunya, que aposta pel treball en xarxa entre institucions per garantir la qualitat assistencial i l'equitat territorial.
Aquesta estratègia promou la cooperació entre centres per compartir coneixement, recursos i experiències, així com per impulsar la recerca i la innovació. El conveni també s'emmarca en el desplegament del projecte Cairos del Sistema de Salut de Catalunya.
Aquest nou acord complementa la col·laboració ja existent entre Althaia i l'Hospital del Mar en l'àmbit de la urologia, reforçant així una xarxa assistencial que permet donar resposta a un ampli ventall de necessitats.
Referència internacional en especialització
La Fundació Puigvert és un centre hospitalari universitari especialitzat en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva. Amb una activitat anual que supera les 6.000 cirurgies i les 100.000 visites mèdiques, s'ha consolidat com un referent tant a escala nacional com internacional.
El centre destaca especialment en àmbits com la cirurgia robòtica aplicada a la urologia i el trasplantament renal, on disposa d'un alt nivell d'expertesa. La seva activitat combina l'assistència pública amb la privada i incorpora una clara vocació acadèmica i científica.