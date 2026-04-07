Althaia organitza una jornada sobre alimentació i veu per a pacients amb Parkinson

La Fundació Althaia celebrarà aquest dijous 9 d'abril a les 5 de la tarda una jornada oberta a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa sota el títol Dieta i veu en el Parkinson: claus per viure millor, adreçada a persones amb la malaltia, familiars i professionals, amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per millorar la qualitat de vida.
Una jornada centrada en aspectes clau del dia a dia
Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, el Servei de Neurologia d'Althaia ha organitzat una nova jornada de sensibilització i divulgació que se celebrarà a la Sala d'Actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
L'acte, que començarà a les 5 de la tarda i és obert a tota la ciutadania sense necessitat d'inscripció prèvia, posarà el focus en dos aspectes especialment rellevants en el dia a dia de les persones amb Parkinson: l'alimentació i els problemes de la veu.
L'objectiu és proporcionar eines útils i pràctiques que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades, així com oferir orientació als seus familiars, cuidadors i professionals.
Intervencions especialitzades i espai de debat
La jornada s'iniciarà amb la intervenció de la doctora Natàlia Mas, cap del Servei de Neurologia d'Althaia. Tot seguit, tindrà lloc una primera taula amb la participació de la dietista Sílvia Vancells, responsable del servei de dinars del programa de Reforç de la Memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera, i de la logopeda Roser Font, del Servei de Rehabilitació i Medicina Física d'Althaia.
La sessió serà moderada per Manuela Ramos, infermera gestora de casos de malalties neurològiques, i permetrà abordar de manera pràctica com l'alimentació i la veu poden influir en l'evolució i el benestar dels pacients.
Participació d'entitats i component social
La segona part de la jornada inclourà la presentació de l'activitat de la Delegació de la Catalunya Central de l'Associació Catalana del Parkinson, una entitat promoguda des d'Althaia, que treballa per donar suport a les persones afectades i al seu entorn.
L'acte també comptarà amb una actuació de la Coral Narinan Parkinson, que aportarà un component participatiu i comunitari a la jornada.
La cloenda anirà a càrrec de la doctora Anna Mas, adjunta al Servei de Neurologia.
Una aposta per l'abordatge integral de la malaltia
Aquesta és la tercera edició consecutiva que el Servei de Neurologia d'Althaia impulsa un acte d'aquestes característiques amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, que se celebra l'11 d'abril.
Des de la fundació es defensa un abordatge integral de la malaltia que vagi més enllà del tractament clínic i incorpori també aspectes socials, comunitaris i de qualitat de vida. En aquest sentit, iniciatives com aquesta jornada busquen facilitar que els pacients puguin accedir a activitats i recursos que contribueixin al seu benestar en el dia a dia.