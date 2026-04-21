Althaia impulsa una tertúlia literària per Sant Jordi amb professionals de la institució

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit aquest dilluns una tertúlia literària amb professionals d'Althaia en el marc de Sant Jordi. L'activitat s'integra dins del projecte Althaia llegeix, que promou la lectura com a eina de benestar emocional i de foment de la llengua catalana.
Una tertúlia amb veus vinculades a l'escriptura
La sessió ha reunit diversos professionals de la institució que han compartit la seva experiència en el món literari i la seva faceta com a autors.
Hi han participat Anna Gorchs Font, de la Unitat de Comunicació i coautora de Roser Fluvià, una pradenca a Ravensbrück; Josep Maria Alcoverro Pedrola, autor de La pedra groga, i Anna Vidal Oliveras i Cloti Morales Coca, autores de Metgesses. Alcoverro, Vidal i Morales han estat professionals assistencials d'Althaia.
La tertúlia ha estat moderada per Albert Altés Hernández, cap del Servei d'Hematologia d'Althaia, que recentment ha publicat el llibre 10 anècdotes per descobrir la medicina.
Lliurament del primer certamen literari
En acabar la taula rodona, s'han donat a conèixer els guanyadors del primer certamen literari d'Althaia, una iniciativa que també s'emmarca dins del projecte Althaia llegeix.
Un projecte per fomentar la lectura
Althaia llegeix és una iniciativa que té com a objectiu incentivar l'hàbit lector entre les persones vinculades a la institució, tant pacients com professionals.
Entre les accions ja desplegades hi ha la instal·lació de punts d'intercanvi de llibres en diversos espais dels centres, que permeten als usuaris agafar llibres durant la seva estada, així com espais similars per al personal.
El projecte inclou també la creació d'un club de lectura adreçat als professionals.
Cultura i benestar emocional
Amb aquest conjunt d'iniciatives, Althaia reforça el seu compromís amb la promoció de la cultura, el benestar emocional i l'ús del català, tot potenciant la lectura com una eina amb impacte tant a nivell personal com col·lectiu.