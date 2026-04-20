El Casino de Manresa acollirà la presentació del llibre sobre els constructors Pallàs & Gamandé

La sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà aquest dimarts, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Pallàs & Gamandé. Constructors avantguardistes del segle XX. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Manresa, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) - Comarques Centrals i la Fundació Althaia.
Un projecte editorial sobre l'arquitectura del segle XX
La publicació posa el focus en la trajectòria de Josep Pallàs i Sala i Josep Gamandé i Net, fundadors l'any 1922 de l'empresa Pallàs & Gamandé, una constructora de gran rellevància en el context català de la primera meitat del segle XX. El llibre recull la seva aportació a l'arquitectura d'aquest període i el seu paper en la materialització de projectes destacats arreu del país.
Impulsat per Josep Munmany i Albert Ledesma, amb la col·laboració de l'Arxiu Fotogràfic de Taradell, el volum documenta nombroses obres emblemàtiques, com el Cremallera de Núria, el Seminari de Tortosa, diversos hospitals i sanatoris de Sant Joan de Déu o el Mercat de Canet, entre moltes altres construccions.
Participants i continguts de l'acte
A la presentació hi assistiran l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; els promotors de l'obra, i diversos especialistes com Raquel Lacuesta, doctora en Història de l'Art, i l'arquitecte Francesc Balañà. L'acte serà conduït per Josep Maria Boronat, president de l'AADIPA.
El llibre també destaca la col·laboració de l'empresa amb arquitectes vinculats al GATCPAC, fet que la va situar com una de les constructores més destacades del seu temps.
Un reconeixement als constructors
La publicació vol reivindicar la figura dels constructors i professionals que, sovint a l'ombra dels arquitectes, han estat essencials per fer possibles edificis i infraestructures. En aquest sentit, es posa en valor la seva expertesa i contribució al patrimoni arquitectònic.
També es fa referència a la història del Sanatori de Sant Joan de Déu de Manresa, fundat el 1932, que ha evolucionat al llarg de les dècades fins a integrar-se a la Fundació Althaia l'any 2002.