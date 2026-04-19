Sant Fruitós dedica el nou conte de Sala i Ricardis a l'artista Pere Clapera

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presenta un nou volum de la col·lecció de contes dels gegants Sala i Ricardis, que enguany està dedicat a la figura de l'artista Pere Clapera Argelaguer coincidint amb el 120è aniversari del seu naixement. El llibre, titulat Sala i Ricardis i en Pere Clapera, és el número 23 d'una sèrie consolidada que vol apropar la història i el patrimoni local als infants.
Un conte per descobrir la història local
El nou relat ha estat escrit per Marta Julià Satorra i il·lustrat per Juan Romero Maní. La història se centra en la infantesa de Pere Clapera, quan tenia 12 anys i vivia a l'entorn de Sant Benet de Bages, on ja mostrava la seva passió per la pintura.
El relat explica com el jove Pere coneix el pintor Ramon Casas, que estiuejava a la Torre de l'Amo, una trobada que esdevé clau en el seu futur. Aquest vincle li obre la porta a traslladar-se a Barcelona per desenvolupar la seva carrera artística, tot plegat sota la mirada dels gegants Sala i Ricardis, que actuen com a testimonis del seu creixement.
Presentació amb activitats familiars
La presentació del conte tindrà lloc el dimecres 22 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal. L'acte inclourà la narració en directe de la història a càrrec de Maria Navarrete, així com el ball dels gegants amb la colla gegantera del municipi.
La jornada es completarà amb un berenar per als assistents i, en acabar, es podrà adquirir un exemplar del llibre signat pels autors.
Disponible per Sant Jordi
El llibre es posarà a la venda a partir de la diada de Sant Jordi tant a l'Ajuntament com a la Biblioteca Municipal, amb un preu de 9 euros. Amb aquesta nova publicació, Sant Fruitós de Bages reforça el seu compromís amb la divulgació del patrimoni local entre els més joves, combinant cultura, història i tradició popular.