Sant Fruitós recull ADN de gossos per sancionar conductes incíviques a la via pública

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat una campanya de recollida d'ADN caní per combatre els excrements al carrer amb sancions als responsables.
Primera actuació amb recollida de mostres
Sant Fruitós de Bages ha dut a terme aquest dimecres la primera batuda de recollida de mostres d'ADN caní amb l'objectiu de millorar la neteja i la salubritat de la via pública.
En total, s'han recollit onze mostres de femtes de gos que seran analitzades en un laboratori per identificar els animals i, en conseqüència, els seus propietaris.
Identificació i sancions als propietaris
Aquest sistema permet vincular cada mostra amb l'animal corresponent i obrir el procediment sancionador contra el propietari en cas d'incompliment de la normativa.
Segons estableix l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals, no retirar les defecacions de la via pública està considerat una infracció molt greu, amb multes que poden anar dels 300 als 500 euros.
Actuació coordinada en diversos punts
La batuda s'ha realitzat de manera coordinada entre l'empresa encarregada del mostreig, el servei de neteja, la Policia Local i personal tècnic municipal.
L'actuació s'ha centrat en zones com l'entorn de la biblioteca, el parc del Castell i l'avinguda Sant Joan.
Batudes mensuals per millorar la neteja
L'Ajuntament preveu repetir aquestes batudes amb una periodicitat mensual i en diferents punts del municipi per augmentar-ne l'eficàcia.
Aquest sistema ja s'havia aplicat anteriorment, però ara es reactiva amb una programació regular amb l'objectiu de reduir la presència d'excrements a la via pública i millorar la salubritat del municipi.