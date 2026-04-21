L'ICS acomiada 28 residents en la XVI Jornada de Recerca i Docència a Manresa

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l'ICS va celebrar divendres la seva jornada anual amb un centenar llarg d'assistents. L'acte va servir per acomiadar una nova promoció de residents i donar visibilitat als treballs de recerca desenvolupats durant la seva formació.
Una jornada per tancar l'etapa formativa
La sala d'actes d'UManresa va acollir divendres la XVI Jornada de Recerca i Docència de la UDMAFiC de la Catalunya Central. La trobada tenia com a objectiu acomiadar la promoció de residents de medicina i infermeria familiar i comunitària que han completat la seva formació a la institució.
En total, es tracta de 28 professionals: 13 metges i metgesses, 9 infermeres i 6 llevadores. L'acte va reunir un centenar llarg de participants, entre residents, tutors, coordinadors docents i equips directius de l'atenció primària.
Reconeixement institucional i aposta per la qualitat assistencial
La gerent de l'ICS Catalunya Central, Núria Prat, va donar la benvinguda als assistents acompanyada de diversos responsables docents i de recerca. Durant la seva intervenció, va destacar el repte de garantir una atenció sanitària de qualitat alhora que es vetlla pel benestar dels professionals.
Prat també va agrair la tasca dels tutors i tutores que acompanyen els residents al llarg del seu procés formatiu, un element clau per al desenvolupament professional dins l'atenció primària.
Per la seva banda, el coordinador de la Unitat de Recerca i Innovació, Josep Vidal, va encoratjar els nous especialistes a continuar vinculats a la recerca, mentre que el coordinador docent del Bages, Carles Pardo, va subratllar la importància de generar coneixement des de l'atenció primària.
Recerca aplicada a les necessitats del territori
Un dels eixos centrals de la jornada va ser la presentació de treballs de recerca elaborats pels residents. En total, se'n van exposar 21, centrats en problemàtiques detectades durant el període formatiu.
Els estudis han abordat temes diversos com el benestar dels professionals sanitaris, la nutrició, la fisioteràpia, la formació en ecografia, l'automedicació o les patologies cròniques de la població.
El treball guardonat amb el finançament de la publicació en una revista científica va ser Automedicació amb analgèsics no opioides a l'atenció primària de la Catalunya Central: freqüència, motius d'ús i factors que influeixen en la presa d'aquests fàrmacs, elaborat per Amaia Iriondo, Maria Campabadal, Arola Olivera i Clara Valentí.
Conferència sobre perspectiva de gènere
La jornada també va incloure una conferència a càrrec de Blanca de Gispert, metgessa de família i membre de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària i Comunitària de l'ICS.
La ponència, titulada Perspectiva de gènere a l'atenció primària, va aportar una mirada específica sobre la necessitat d'incorporar aquest enfocament en la pràctica assistencial.
Cloenda i reconeixement als professionals
L'acte es va tancar amb la intervenció de la cap d'estudis, Laura Camps; la presidenta de la Subcomissió d'Infermeria, Emi Camprubí, i la responsable de l'ASSIR Catalunya Central, Nàiade Crespo.
Durant la cloenda, es va fer un reconeixement a la tasca docent dels tutors i tutores i es va felicitar els nous especialistes per haver completat la seva formació, encoratjant-los a iniciar aquesta nova etapa professional.