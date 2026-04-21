La Plataforma del desdoblament de la C-55 valora el pas endavant de l'estudi entre Manresa i Castellbell

Les institucions impulsores de la Plataforma pel desdoblament de la C-55 han valorat positivament l'anunci de la Generalitat sobre l'estudi informatiu del tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Tot i això, el col·lectiu alerta del calendari previst i reclama accelerar els terminis per executar una infraestructura que consideren clau per al territori.
Valoració positiva del projecte de desdoblament
La proposta presentada preveu una configuració de 2+2 carrils en aquest tram, una actuació que la Plataforma considera que dona resposta a una de les reivindicacions històriques del territori i que suposa un pas endavant per millorar la seguretat i la capacitat de la via.
Anàlisi del projecte i possibles esmenes
Tot i la valoració favorable, la Plataforma es reunirà properament per analitzar amb detall el contingut de la proposta i estudiar la possible presentació d'esmenes tècniques.
L'objectiu del col·lectiu és garantir que el projecte final respongui de manera adequada a les necessitats de mobilitat del territori, tant des del punt de vista funcional com de la seguretat viària.
Preocupació pel calendari d'execució
Pel que fa als terminis, les entitats expressen preocupació pel retard en l'inici de les obres. Mentre que des del territori s'havia plantejat un inici al juny del 2027, la proposta presentada situa l'inici l'any 2028.
En aquest sentit, la Plataforma demana a l'administració la màxima celeritat per escurçar els terminis i recuperar el temps perdut, amb l'objectiu d'executar les obres al més aviat possible.
Una reivindicació global per a la C-55
Les entitats recorden que el desdoblament del tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar forma part d'una solució global per a la C-55. Per això, defensen la necessitat de continuar avançant en millores tant en sentit sud com en sentit nord per garantir el funcionament òptim de la infraestructura.
La Plataforma pel Desdoblament de la C-55, creada l'abril del 2024, està integrada per agents del teixit econòmic i social de les comarques afectades. Entre les institucions impulsores hi ha la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures, la Plataforma No Més Morts C-55, Xarxa 7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, i compta amb una seixantena llarga d'adhesions.