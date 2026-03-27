27 de març de 2026

Un ferit molt greu en un accident a la C-55 a Súria

El vehicle ha sortit de la via i ha quedat bolcat en un camp amb el conductor atrapat

  • Bombers i personal del SEM atenen la víctima després de ser excarcerada -

Publicat el 27 de març de 2026 a les 14:42

Una persona ha resultat ferida molt greu aquest divendres al matí en un accident de trànsit a la C-55, al seu pas per Súria, després que el vehicle que conduïa sortís de la via i quedés bolcat en un camp.

Sortida de via i rescat

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a 1/4 de 8 del matí a través del telèfon d'emergències 112. El turisme, amb un únic ocupant, ha quedat bolcat fora de la carretera, amb el conductor atrapat a l'interior.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han estabilitzat el vehicle abans de procedir a l'excarceració de la víctima. La Policia Local de Súria també ha participat en l'actuació

Trasllat pel SEM

Un cop alliberat, el ferit ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en estat molt greu a un centre hospitalari. Les causes de l'accident es troben en investigació.

