Un ferit molt greu en un accident a la C-55 a Súria

Una persona ha resultat ferida molt greu aquest divendres al matí en un accident de trànsit a la C-55, al seu pas per Súria, després que el vehicle que conduïa sortís de la via i quedés bolcat en un camp.\r\n\r\nSortida de via i rescat\r\n\r\nSegons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a 1/4 de 8 del matí a través del telèfon d'emergències 112. El turisme, amb un únic ocupant, ha quedat bolcat fora de la carretera, amb el conductor atrapat a l'interior.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han estabilitzat el vehicle abans de procedir a l'excarceració de la víctima. La Policia Local de Súria també ha participat en l'actuació\r\n\r\nTrasllat pel SEM\r\n\r\nUn cop alliberat, el ferit ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en estat molt greu a un centre hospitalari. Les causes de l'accident es troben en investigació.\r\n