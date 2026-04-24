Manresa promou «Que l'edat no et limiti» per combatre l'edatisme social

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de les Persones Grans impulsen un nou programa amb xerrades, formació i actes públics per sensibilitzar la ciutadania i lluitar contra els prejudicis vinculats a l'envelliment. La iniciativa inclou noves propostes participatives i activitats de reconeixement al col·lectiu.
Un programa per erradicar prejudicis
L'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Municipal de les Persones Grans, ha presentat el programa Que l'edat no et limiti, un cicle d'actes per sensibilitzar i combatre l'edatisme. La iniciativa s'emmarca en el Pla Local de les Persones Grans 2025-2028 i té com a objectiu promoure els drets del col·lectiu i eliminar estereotips associats a l'envelliment.
El programa inclou diverses propostes com formació tècnica, espais de debat, exposicions i actes institucionals amb la voluntat de fomentar una societat més justa i respectuosa.
Neix l'espai participatiu MicroObert
Una de les novetats és la creació de l'espai MicroObert, que s'inaugurarà el 8 de maig al Mercat Puigmercadal. Es tracta d'un espai mensual obert a la participació de persones grans perquè puguin compartir experiències o reflexions.
La primera sessió girarà entorn de la salut en l'envelliment i anirà a càrrec de Cloti Morales Coca, del Consell Municipal de les Persones Grans. L'activitat serà gratuïta i no requerirà inscripció prèvia.
Formació, exposicions i cinefòrum
La programació també inclou activitats de formació i conscienciació al Centre Cultural el Casino i a l'Oficina de Persones Grans. Entre les propostes hi ha la formació Com actua l'edatisme a tot el cicle de vida. Eines per detectar-lo i evitar-lo durant l'envelliment, l'exposició Edatisme zero, alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions, una xerrada sobre la llei d'igualtat de tracte i no discriminació i un cinefòrum amb la projecció La Bretxa.
Homenatge a les persones centenàries
Un dels actes destacats serà el dinar d'homenatge a les persones centenàries de Manresa, que tindrà lloc el dissabte 9 de maig al Museu de l'Aigua i el Tèxtil. L'acte vol reconèixer la trajectòria vital d'aquestes persones. Actualment hi ha 63 persones amb més de 100 anys a la ciutat.
Per assistir-hi, amb prioritat per a les persones centenàries i els seus acompanyants, cal inscriure's a l'Oficina d'Atenció a les Persones Grans del Mercat Puigmercadal. Les places són limitades.
Jornada sobre prevenció de maltractaments
El programa es clourà el dilluns 15 de juny amb la 5a Jornada de Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans, a l'auditori de la Plana de l'Om. L'activitat, organitzada conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, s'adreça tant a professionals com al públic general.
Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal o a través del web del teatre.
Informació i inscripcions
Totes les activitats i detalls del programa es poden consultar als canals habilitats, i les que requereixen inscripció prèvia es poden tramitar a l'Oficina d'Atenció a les Persones Grans.
El programa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania, promoure el respecte i fomentar el reconeixement social de les persones grans.