Desmuntades definitivament cinc vies d'escalada a Montserrat pel risc alt de despreniments

Els Agents Rurals desmunten aquest divendres cinc vies d'escalada del massís de Montserrat a la zona de Can Jorba, al municipi del Bruc (l'Anoia), on el dissabte 11 d'abril va haver-hi un accident en què van morir dues persones per la caiguda de pedres. Una inspecció dels Mossos d'Esquadra va determinar que hi havia un elevat risc de caiguda de pedres i es va decidir clausurar-les. El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, diu que és un massís "que ja es va esmicolant de mica en mica per la seva morfologia, però les pluges torrencials i el canvi climàtic han augmentat el risc de despreniments". Per la seva banda, els Agents Rurals recorden que la muntanya "no és un entorn controlat" i creu que cal "conscienciar" la població.
Després de l'accident de l'11 d'abril en què van morir dos joves que estaven fent escalada a Montserrat per la caiguda de roques, els Mossos van decidir clausurar cinc vies que es troben a la zona de Can Jorba. Els agents van detectar un risc elevat de nous despreniments i, per això, van prendre aquesta decisió. Es tracta d'un tancament definitiu i no temporal i, per això, diversos agents rurals del grup de suport de muntanya han procedit aquest divendres a desmuntar tots els ancoratges. "L'objectiu és que no hi hagi més incidents en aquest sector", ha explicat a l'ACN el coordinador del grup de suport de muntanya dels Agents Rurals, Carles Barés.
Barés recorda que Montserrat ha estat històricament "un dels bressols" de l'escalada i, de fet, és la muntanya que compta amb més vies de Catalunya. Actualment, es calcula que n'hi ha més de 5.600 i cada any se n'obren de noves. El desmuntatge de vies d'escalada és una activitat habitual dels Agents Rurals, però normalment es fa perquè se n'instal·len d'il·legals o bé en zones restringides, sigui per passos de fauna o bé perquè afecten la flora autòctona. Tot i això, des de la regulació de l'activitat de l'escalada, Barés assegura que l'activitat d'obrir noves rutes sense autorització "ha anat bastant a la baixa".
Un terreny inestable
Tant des del Patronat de la Muntanya de Montserrat com des del cos d'Agents Rurals recorden que Montserrat és una muntanya formada per còdols i fang i determinades zones "es degraden molt fàcilment". Barés detalla que la degradació es dona sobretot a les parts altes de les agulles i, per tant, "les roques van caient cap avall". En aquest sentit, creu que les causes de la degradació són molt diverses i van des del pas de fauna fins a la meteorologia. Per la seva banda, el gerent del Patronat, Xavier Aparicio, creu que també contribueix a aquesta situació el canvi climàtic i les pluges torrencials que hi ha hagut darrerament.
Davant d'això, els Agents Rurals no creuen que la solució sigui desmuntar totes les vies d'escalada sinó "intentar conscienciar al màxim a la gent que la muntanya canvia". En aquest sentit, Barés ha recordat que la muntanya "no és un entorn controlat" i que els despreniments "passen de manera natural". "La gent que practica esports de muntanya i escalada n'és conscient d'aquests riscos. La muntanya és viva i hi ha llocs per on hi has passat 50 vegades, però a la que hi passes la 51 ho trobes diferent", ha apuntat.
Un 9% dels accidents a Montserrat tenen a veure amb l'escalada
Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat recorden que del total de 97 operacions de rescat i recerca que es van fer l'any passat al massís, només un 9% van tenir a veure amb escaladors mentre que la majoria van ser persones que es van perdre caminant. De fet, recorden que l'escalador és un perfil de visitant que va "molt preparat" a la muntanya.