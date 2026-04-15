Montserrat registra el volum més alt de rescats dels darrers 15 anys

Els Bombers van fer el 2025 un total de 97 actuacions a Montserrat, la xifra més alta dels darrers 15 anys, segons recull la memòria d'actuacions. D'aquestes, 65 van ser rescats i 32 recerques. L'any 2024 la xifra de serveis va ser de 84. Segons es desprèn del document, el 74,2% dels rescatats van ser senderistes. D'altra banda, els accidents d'escalada (9,3% del total) han baixat respecte altres anys i el 2025 es van ser 9 actuacions. La majoria de serveis es van fer al migdia i els caps de setmana van ser els dies amb més activitat. Algunes de les actuacions destacades van ser l'evacuació de desenes de persones per les intenses pluges de setembre. L'any passat el parc natural va rebre 730.208 visitants, la xifra més alta dels últims anys
Els serveis dels Bombers al Parc Natural de Montserrat es van situar l'any 2025 a 97, una xifra superior a la del 2024, quan el cos va fer 84 actuacions. De fet, és la xifra de serveis més alta des del 2010. Els anys en què hi ha hagut més actuacions han estat el 2017 (94), el 2018 (92), el 2019 (91) i el 2023 (94). Es dona el cas que el 2025 també ha estat l'any amb més visitants al Parc Natural amb un total de 730.208 persones.
Segons es desprèn de la memòria anual de Bombers, el 56,7% de les actuacions s'han produït per un accident i, en total, s'han realitzat 65 rescats i 32 recerques. De mitjana, el cos ha fet 1,87 actuacions per setmana. Per tipus d'activitat, el senderisme és la que concentra més serveis (72), seguit de l'escalada (9), la canal equipada (8), corredors (3), visitants (2), altres (2) i animals (1).
La major part dels accidents dels senderistes van tenir lloc a la ruta circular de Can Maçana, Coll de Port-refugi Vicenç Barbé-Can Maçana i el camí de Sant Miquel a l'ermita de Sant Joan. L'helicòpter es va activar en el 59% de les intervencions.
El setembre va ser el mes que va concentrar més incidències, un total de 16, superior als mesos de juliol i agost. En concret, el 21 de setembre els Bombers van tenir simultaneïtat de serveis a causa de les intenses pluges que van caure. El cos, per exemple, va haver d'evacuar 25 persones de l'estació superior del Funicular de Sant Joan i també altres visitants atrapats al camí vell de Sant Jeroni i a la Santa Cova.
L'any 2025 no es va haver de tancar cap dia el Parc Natural per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. A la memòria també s'enumeren algunes actuacions que ha dut a terme el Patronat de la Muntanya de Montserrat per millorar la seguretat dels usuaris com ara la redacció d'informes, la instal·lació de senyalització, tall puntual de camins o arranjament de vies; i marcatge i repintat de camins.