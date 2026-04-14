L'escaladora de 30 anys ferida dissabte per un despreniment de pedres a Montserrat ha mort aquest dimarts a l'hospital, elevant a dues les víctimes mortals d'un accident que ha sacsejat el món de l'escalada. Totes dues vñíctimes eren veïnes de Barcelona.
Segona víctima mortal de l'accident
La dona, que es trobava ingressada en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, no ha pogut superar les greus lesions patides en l'accident. El seu company, també de 30 anys, ja havia mort diumenge a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron després de ser evacuat en estat crític.
Tots dos practicaven escalada quan van rebre l'impacte de pedres mentre progressaven per una via al sector del Columpi, a prop de Can Jorba. L'avís el va donar una tercera persona que els va trobar inconscients.
Un accident amb gran desplegament de rescat
El succés va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències, amb la participació dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques, que van activar diversos helicòpters medicalitzats i dotacions terrestres per evacuar els ferits.
Malgrat l'assistència immediata, les ferides dels dos escaladors han resultat mortals en els dies posteriors.
Tancament preventiu de vies d'escalada
Arran de l'accident, el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha decidit tancar de manera preventiva cinc vies d'escalada després d'una inspecció de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra.
Segons el gerent de l'ens, Xavier Aparicio, s'hi ha detectat una "acumulació de pedres" amb un elevat risc de despreniments. En paral·lel, es procedirà a retirar el material d'escalada d'aquests punts en el termini aproximat d'una setmana o deu dies.