Montserrat prohibeix accedir a cinc vies d'escalada després de l'accident mortal d'un jove

El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha tancat de forma preventiva cinc vies d'escalada del sector Columpi del massís, després de l'accident de dissabte passat en què va perdre la vida un jove de 30 anys i una dona de la mateixa edat va quedar ferida greu. Ho ha explicat el gerent del patronat, Xavier Aparicio, que ha afirmat que la mesura s'ha pres després de la inspecció que ha fet la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos, i que ha revelat que en aquestes rutes hi ha "acumulació de pedres" amb un elevat risc de caiguda. En paral·lel, i seguint també les indicacions de les autoritats, el Patronat iniciarà els treballs per desinstal·lar el material d'escalada d'aquests punts: "En una setmana o deu dies ja estaran desequipats".
Aparicio ha explicat que aquest dimarts s'han tancat cinc vies identificades com a perilloses i que el parc ha col·locat senyals a la zona del pàrquing de Can Jorba advertint de la prohibició d'escalar-hi.
A banda, el gerent del Patronat ha apuntat que, atenent les recomanacions dels Mossos, en els pròxims dies es començaran a retirar els elements d'escalada que hi ha en aquestes rutes. Ha detallat que probablement demanaran ajuda als Agents Rurals i ha dit que l'objectiu és que aquestes vies estiguin completament desequipades en una setmana o deu dies.
En paral·lel a la inspecció de la zona que han fet els Mossos, aquest dimarts l'Institut Cartogràfic ha fet un reconeixement de la zona amb drons. L'objectiu és disposar de més informació per determinar l'origen d'aquests despreniments i detectar si hi ha alguna zona especialment malmesa.
El tràgic accident va tenir lloc la tarda de dissabte, quan un despreniment de pedres va afectar dos escaladors, un home i una dona, tots dos de 30 anys, que es disposaven a fer una via d'aquest sector de Montserrat.
L'home va quedar ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron on els metges no van poder fer res per a salvar-li la vida. Els serveis d'emergències també van traslladar la dona en estat crític a l'Hospital de Bellvitge.
L'avís sobre l'accident el va donar una persona que se'ls va trobar inconscients a terra pels volts de dos quarts de cinc de la tarda. Al mateix lloc dels fets, l'home va rebre una primera assistència, ja que patia una aturada cardiorespiratòria que inicialment va aconseguir remuntar.