Montserrat acull per primer cop els Premis Serra d'Or en la seva 60a edició

Els Premis Crítica Serra d'Or han celebrat aquest dimecres la seva 60a edició amb un acte a l'Abadia de Montserrat, que per primera vegada ha acollit el lliurament d'uns guardons que reconeixen les millors obres en català publicades el 2025 en àmbits com la literatura, la recerca, les arts escèniques i la literatura infantil i juvenil.
Una edició històrica a Montserrat
Els Premis Crítica Serra d'Or han arribat enguany a la seva seixantena edició amb una novetat destacada: l'acte de lliurament s'ha celebrat per primera vegada a Montserrat, un escenari especialment simbòlic per a uns guardons vinculats des dels seus orígens a la revista Serra d'Or i a Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
La cerimònia ha tingut lloc a la Sala de la Façana del monestir i ha reunit més de 150 assistents, entre els quals hi havia guardonats, acompanyants i diverses autoritats. L'acte ha estat presentat pel periodista Xavier Grasset.
Entre les personalitats presents hi havia l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasch; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; el pare Bernat Juliol, editor de la revista Serra d'Or; la directora de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Núria Mañé; el cap del consell de redacció de la revista, Joaquim Noguero, i el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Xavier Cano.
Uns premis amb trajectòria consolidada
Els Premis Crítica Serra d'Or es van començar a lliurar l'any 1967 i s'han consolidat com un dels reconeixements més prestigiosos de la cultura catalana. Els guardons distingeixen les obres més destacades publicades durant l'any anterior, sense que aquestes s'hagin de presentar a concurs.
A diferència d'altres premis, no tenen dotació econòmica i consisteixen en el reconeixement públic i el lliurament d'una serreta d'or de solapa, símbol distintiu de la revista.
Els jurats d'aquesta edició han estat formats per especialistes en cadascun dels àmbits: literatura i assaig, recerca, arts escèniques i literatura infantil i juvenil.
Reconeixement a la creació i a la lectura
En el seu parlament, l'abat de Montserrat ha destacat la importància i la trajectòria dels premis, definint-los com "els premis més antics vius de la llengua catalana". També ha remarcat l'esforç creatiu de les obres premiades i el valor del treball intel·lectual i artístic.
En aquest sentit, ha subratllat la relació entre lectura i tradició benedictina, citant la Regla de Sant Benet i posant en relleu el compromís del monestir amb la promoció de la cultura i la creativitat a través de l'activitat editorial.
Els guardonats en literatura i assaig
En l'àmbit de la literatura i l'assaig, el Premi de Novel·la ha estat per a Núria Perpinyà amb El cos invisible. El guardó de Poesia l'ha rebut Sebastià Alzamora per Sala Augusta seguit de Llengua materna, mentre que el Premi d'Assaig ha distingit Raül Garrigasait per La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies.
En la categoria de còmic, el premi ha estat per a Weimar. Temps incerts, de Txuss Martin, Pau Pedragosa i Rafael Morata. Finalment, el Premi de Traducció ha recaigut en Anna Casassas Figueras per la seva versió de Germinal, d'Émile Zola.
Les obres destacades en recerca
En l'apartat de recerca, el Premi en Humanitats ha estat per a David Ginard Féron per Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948).
Pel que fa a les Ciències, el guardó ha reconegut El carro de fenc. De l'ofensiva contra la natura a un canvi de vida global, de Jaume Terradas. El Premi de Catalanística s'ha concedit a Simone Sari per la seva tasca de traducció i difusió de la literatura medieval catalana a Itàlia.
Reconeixement a les arts escèniques
En l'àmbit de les arts escèniques, el Premi al millor espectacle de dansa ha estat per a D'ençà, de Quim Bigas. El premi al millor espectacle teatral ha distingit L'amor venia amb taxi, de Jordi Milán, de La Cubana.
A més, el Premi a la trajectòria ha estat per a L'Estruch - Fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, en reconeixement a la seva tasca en el desenvolupament de les arts escèniques.
Literatura infantil i juvenil
En la categoria de literatura infantil i juvenil, el Premi Infantil ha estat per a Cartes imprevistes, amb text de Tina Vallès i il·lustracions de Mercè Galí. El Premi Juvenil ha recaigut en Només el vent, de Raimon Portell.
El Premi de Coneixements ha estat per a Canta-me'n una! Canta-me'n dues, compilat per Miqui Giménez, amb textos de Vanesa Amat i il·lustracions de Maria Girón. Finalment, el Premi de Còmic ha estat per a És una bruixa? Mites, mentides i realitat, de Raquel Gu.
Una mirada global a la cultura catalana
Amb aquest conjunt de guardons, els Premis Crítica Serra d'Or ofereixen una radiografia de la producció cultural en català, reconeixent obres de diferents gèneres i disciplines.
La celebració de la seva 60a edició a Montserrat reforça el vincle entre aquests premis i la seva institució d'origen, alhora que posa en valor la continuïtat d'un projecte cultural que, des de fa dècades, promou la creació, la recerca i la lectura en llengua catalana.