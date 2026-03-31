El Premi Riudor reconeixerà l'AE Ramassà pels seus valors socials a Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages acollirà el 10 d'abril el lliurament del 14è Premi Riudor als valors de l'esport, que enguany distingirà l'Associació Esportiva Ramassà per la seva trajectòria i compromís social.
Un reconeixement als valors de l'esport
La 14a edició del Premi Riudor als valors de l'esport, que atorga anualment Sant Fruitós Escola de Futbol, distingirà aquest any l'Associació Esportiva Ramassà. L'acte de lliurament tindrà lloc el divendres 10 d'abril a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages i serà obert a tota la ciutadania.
Aquest guardó té com a objectiu posar en valor el comportament exemplar, l'esportivitat i el vessant educatiu de l'esport, reconeixent iniciatives que utilitzen l'activitat esportiva com a eina de transformació social.
Una trajectòria amb impacte social
L'Associació Esportiva Ramassà, entitat del Vallès Oriental amb gairebé 50 anys d'història, ha estat escollida per la seva tasca en l'àmbit esportiu i social. L'organització impulsa projectes centrats en la igualtat de gènere, l'accés a l'educació, la promoció de la pau i la reducció de desigualtats, especialment entre col·lectius en risc d'exclusió.
Des del 2014, l'entitat desenvolupa iniciatives de cooperació al continent africà en països com Etiòpia, Benín, Uganda, Camerun, Madagascar, Costa d'Ivori i Gàmbia, combinant esdeveniments esportius amb accions educatives i de suport a projectes locals.
Projectes inclusius i relleu en el palmarès
En l'àmbit local, des del 2021 impulsen a Barcelona el projecte Futbol femení inclusiu per a nouvingudes, sol·licitants d'asil i refugiades, orientat a facilitar la integració social i laboral de dones a través de l'esport.
Amb aquest reconeixement, l'AE Ramassà pren el relleu de Beers&Songs, guardonada en l'edició anterior, i s'afegeix a un palmarès que inclou noms com la periodista Txell Feixas, l'Escola de Futbol La Caserna o la revista Panenka.