29 de març de 2026

Meritxell Soler fa marca personal a la Mitja Marató de Berlín i s'apropa al rècord català

L'atleta bagenca rebaixa el seu millor registre en 16 segons en una cursa marcada pel vent

  • Meritxell Soler amb el seu entrenador, Joan Lleonart, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 29 de març de 2026 a les 22:51

Meritxell Soler ha establert una nova marca personal aquest diumenge a la Mitja Marató de Berlín amb un temps d'1h09'30". L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada millora en setze segons el seu anterior registre i es queda a només vuit segons del rècord de Catalunya.

Una actuació de nivell internacional

Meritxell Soler ha protagonitzat una destacada actuació a la Mitja Marató de Berlín, on ha aturat el cronòmetre en 1h09'30". Aquest registre suposa una nova millor marca personal per a l'atleta bagenca, que continua consolidant la seva progressió en l'elit de l'atletisme.

Amb aquest temps, Soler es col·loca com la vuitena espanyola de tots els temps en la distància, un fet que referma el seu bon moment de forma i el seu creixement esportiu.

A tocar del rècord de Catalunya

La marca aconseguida a Berlín deixa Soler molt a prop del rècord de Catalunya, en mans de Marta Galimany, del qual només l'han separat vuit segons. Aquest detall dona encara més valor a la seva actuació, tenint en compte el nivell de la competició i les condicions en què s'ha disputat la prova.

Una cursa exigent des de l'inici

La mateixa atleta ha explicat que la cursa no ha estat fàcil. El fort vent ha condicionat el desenvolupament de la prova, fent-la més exigent del que és habitual en aquesta distància.

Després de la cursa, Soler ha reconegut que ha patit des de l'inici, però tot i les dificultats s'ha mostrat molt satisfeta pel resultat final. El temps aconseguit millora en setze segons el seu anterior millor registre, un pas endavant significatiu en la seva trajectòria.

