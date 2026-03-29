El Manresa CBF supera el tercer classificat i s'enfila fins a la sisena posició (70-64)

El Manresa CBF continua amb la seva bona ratxa en la segona volta de la Lliga Femenina 2 després de superar el Mipelletymas BF León per 70-64 en un duel molt competit. La victòria permet a les manresanes escalar fins a la sisena plaça del grup.
Un inici marcat per la igualtat
El partit ha començat amb una gran igualtat entre tots dos equips, una tònica que s'ha mantingut durant bona part de l'enfrontament. Des dels primers compassos, cap dels dos conjunts ha estat capaç d'imposar el seu ritme, fet que s'ha reflectit en el marcador al final del primer quart, amb empat a 14 punts.
El segon quart, clau per a les manresanes
El moment decisiu del partit ha arribat en el segon quart. Ha estat llavors quan el Manresa CBF ha aconseguit obrir una petita escletxa en el marcador que acabaria sent determinant. Sense trencar del tot el partit, les jugadores locals han sabut aprofitar millor les seves opcions per distanciar-se lleugerament.
Aquest parcial ha permès a les manresanes marxar al descans amb un 30-22 favorable, una diferència que, tot i no ser definitiva, sí que els ha donat marge per gestionar el partit a la segona meitat.
Control sense sentència fins al final
Després del pas pels vestidors, el partit ha tornat a una dinàmica molt similar a la del primer quart. La igualtat ha reaparegut sobre la pista, amb un intercanvi constant de cistelles que impedia al Manresa CBF ampliar de forma definitiva la seva renda.
Tot i això, les locals han sabut mantenir sempre petits avantatges al marcador. A l'inici de l'últim quart, el resultat era de 52-43, una diferència sòlida però encara oberta a qualsevol reacció del conjunt visitant.
En els darrers deu minuts, el Mipelletymas BF León ha intentat retallar distàncies i posar pressió a les manresanes, però no ha aconseguit culminar la remuntada. El Manresa CBF ha gestionat bé els moments clau i ha acabat assegurant la victòria amb el 70-64 final.
Les jugadores més destacades
En l'apartat individual, diverses jugadores del conjunt manresà han tingut un paper destacat. Carla Ortas ha aportat 15 punts, 4 assistències i 2 rebots, mostrant-se determinant en atac i en la direcció de joc.
També ha sobresortit Eva Almasque, especialment en el rebot, amb un total d'11 captures a més de sumar 6 punts. Per la seva banda, Queralt Ribera ha estat la màxima anotadora de l'equip amb 17 punts, als quals ha afegit 2 assistències.
Amb aquesta victòria, el Manresa CBF confirma la seva bona dinàmica en aquesta segona meitat de la temporada i fa un pas endavant a la classificació, situant-se en la sisena posició del grup.