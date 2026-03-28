El CB Navàs guanya sobre la botzina a la pista del SESE i es manté segon

El CB Navàs Viscola ha sumat una victòria de molt mèrit a la pista del SESE (83-84) en un partit ajustat fins al darrer instant. Un rebot ofensiu culminat amb una esmaixada de Zhuravlov a falta de nou segons ha decidit el duel i permet als bagencs mantenir-se en la segona posició del seu grup a la Tercera FEB.
Reacció després d'un mal inici
El partit ha començat amb domini dels locals, que han sortit més encertats i han tancat el primer quart amb un clar 24-16. El Navàs, però, ha reaccionat en el segon període i ha anat reduint diferències fins arribar al descans amb un ajustat 46-41.
A la represa, la igualtat ha estat la tònica dominant, tot i que el SESE ha mantingut sempre petits avantatges. Al final del tercer quart, el marcador era de 67-61, deixant tot obert per als últims deu minuts.
Final d'infart decidit a l'últim segon
En el darrer quart, el conjunt bagenc ha aconseguit igualar el partit i entrar en un tram final d'alta tensió. A falta de mig minut, el Navàs s'ha avançat per primer cop (81-82), però Carrión ha tornat a posar els locals per davant des de la línia de tirs lliures.
Amb només nou segons per jugar, Keita ha fallat sota cistella, però Zhuravlov ha capturat el rebot i ha esmaixat per establir el 83-84 definitiu. L'últim intent de triple dels barcelonins no ha entrat i el triomf ha viatjat cap al Bages.
El jugador més destacat del Navàs ha estat Monés, amb 20 punts, 7 rebots i 5 faltes rebudes, clau en un triomf que reforça les aspiracions de l'equip en la recta final de la temporada.