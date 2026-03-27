El CB Artés s'imposa al Santfeliuenc i consolida el lideratge abans de l'aturada (75-58)

El CB Artés ha superat el CB Santfeliuenc per 75-58 en partit ajornat de la jornada 16 de la Súper Copa de bàsquet i reforça així la seva posició al capdavant de la classificació abans de l'aturada de Setmana Santa.
Un inici determinant per encarrilar el partit
El partit disputat a Artés corresponent a la jornada 16 de la Súper Copa de bàsquet ha quedat pràcticament encarrilat des del primer quart, en què l'equip local ha imposat un ritme alt i una gran efectivitat ofensiva.
Els bagencs han doblat l'anotació del CB Santfeliuenc en els primers deu minuts, amb un parcial de 22-11 que ha marcat el desenvolupament posterior del matx. Aquesta superioritat s'ha mantingut abans del descans, moment en què el marcador ja reflectia un clar 45-29 favorable als locals.
Control del joc i avantatge ampli fins al tram final
A la represa, el CB Artés ha continuat dominant el joc i ampliant les diferències, arribant al final del tercer quart amb un contundent 61-41 que deixava el partit gairebé resolt. En els últims deu minuts, els locals han reduït la intensitat, però han sabut gestionar l'avantatge per assegurar la victòria sense complicacions, fins al 75-58 definitiu.
Roger Portella lidera l'anotació local
El jugador més destacat del partit ha estat Roger Portella, que ha liderat l'equip amb 18 punts, amb una gran efectivitat en el tir exterior, convertint cinc de sis intents de triple. A més de l'aportació anotadora, Portella ha completat la seva actuació amb cinc assistències.