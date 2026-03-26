L'Egiba afronta tres setmanes clau amb Font i Diallo en competició internacional

L'entrenador de l'Egiba de Manresa, Xavi Casimiro, ha explicat que el club afronta tres setmanes d'alta exigència competitiva amb la participació de Laia Font i Thierno Diallo en diverses proves internacionals, en un tram decisiu del calendari per al rànquing mundial.
Un calendari intens i sobrevingut
Segons ha detallat Casimiro, la primera cita serà aquest cap de setmana a Jèsolo (Itàlia), on Laia Font competirà amb l'equip estatal en el torneig internacional d'aquesta ciutat amb la presència de les millors seleccions del món. Aquesta competició no estava prevista inicialment en el calendari de la gimnasta, però s'hi ha incorporat per necessitats de l'equip.
Un cop finalitzada aquesta prova, l'activitat continuarà sense descans amb el desplaçament cap al Caire (Egipte), on es disputarà una nova prova de la Copa del Món del circuit internacional. En aquesta competició participaran tant Font com Diallo, amb classificatoris previstos divendres i dissabte, i finals repartides entre diumenge i dilluns.
Objectius esportius ambiciosos
Els dos esportistes afronten aquestes cites amb objectius exigents. En el cas de Laia Font, la intenció és repetir la fita aconseguida en l'anterior Copa del Món i classificar-se per a les quatre finals, amb l'ambició d'optar a medalles. Per la seva banda, Thierno Diallo buscarà també accedir a finals i consolidar la seva posició competitiva.
Després del Caire, tots dos viatjaran directament a Osijek (Croàcia) per disputar la tercera i última prova del circuit en què participaran enguany. Aquesta competició tancarà la seva presència en un calendari format per cinc proves, de les quals n'hauran disputat tres.
El rànquing, clau per al futur
Casimiro ha subratllat que aquestes competicions tenen una importància especial, ja que els resultats influiran directament en el rànquing internacional dels gimnastes. Aquest factor és determinant per al seu futur esportiu, incloent-hi l'accés a beques i oportunitats de competició.
El calendari ha patit modificacions d'última hora arran de la cancel·lació de la Copa del Món de Doha per part de la Federació Internacional per la situació al Pròxim Orient, fet que ha obligat a reestructurar la participació dels esportistes. Finalment, tant Font com Diallo competiran tant al Caire com a Osijek, amb l'objectiu de maximitzar els punts i tancar el circuit amb bones sensacions.