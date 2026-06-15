Tot a punt a Manresa per a la rebuda de la Flama del Canigó aquest Sant Joan

La Flama del Canigó arribarà a Manresa el pròxim 23 de juny per donar inici als actes de la vigília de Sant Joan a la ciutat. L'acte, coordinat per Òmnium Bages-Moianès, inclourà danses populars, cant coral, una cercavila fins a la plaça Major i la lectura del missatge de la Flama, que aquest any anirà a càrrec de Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa.
La Flama arribarà a la ciutat a la tarda
La rebuda de la Flama procedent del cim del Canigó tindrà lloc a les 5 de la tarda a la Muralla de Sant Domènec, davant del Teatre Conservatori. Des d'allà serà traslladada fins a la Plana de l'Om, on romandrà custodiada durant bona part de la tarda.
Les activitats començaran a 2/4 de 6 amb una mostra de danses d'arreu dels Països Catalans a càrrec de Tradiball Endansa, amb l'acompanyament musical del grup Aris. Posteriorment, a 2/4 de 7 de la tarda, el Taller de Cançons de l'Ajuntament de Manresa oferirà una actuació coral al mateix espai.
A 3/4 de 7 s'iniciarà la cercavila que portarà la Flama fins a la plaça Major, acompanyada per músics de carrer.
Georgeta Ursu llegirà el missatge de la Flama
L'acte central començarà a 1/4 de 8 del vespre amb l'encesa del peveter a la plaça Major. Tot seguit, Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa, serà l'encarregada de llegir el missatge de la Flama del Canigó d'aquest 2026.
El text ha estat escrit per Ramon Torra, considerat una figura pionera i clau en la difusió de la Flama del Canigó des de la seva arribada al Principat de Catalunya l'any 1966.
Després de la lectura, la coral Refilets de Músics per la Llibertat interpretarà la peça Muntanyes del Canigó. L'acte continuarà amb la ballada de la sardana Atractiva, del compositor manresà Francesc Juanola, coincidint amb el 135è aniversari del seu naixement.
La jornada acabarà amb una revetlla infantil
La celebració es completarà a partir de 2/4 de 8 del vespre amb la Revetlla Infantil Sense Petards, organitzada per l'Ajuntament de Manresa.
Des d'Òmnium Bages-Moianès es fa una crida a la ciutadania, entitats, barris i municipis de la comarca perquè recullin la Flama i la facin servir per encendre les fogueres de Sant Joan, mantenint viva una tradició que simbolitza la continuïtat cultural i la cohesió dels territoris de parla catalana.