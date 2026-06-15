La plaça Gispert acollirà la 17a Revetlla de Sant Joan amb música, sopar i foguera

La plaça Gispert de Manresa tornarà a ser l'escenari de la Revetlla de Sant Joan organitzada per Arran, la CUP, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). La dissetena edició de la festa tindrà lloc el 23 de juny amb una programació que combinarà música, sopar popular, foguera i concerts fins a la matinada.
Una tarda i nit de celebració popular
La jornada començarà a 2/4 de 8 del vespre amb la presentació del Casal Alimara. Mitja hora més tard, a les 8 del vespre, tindrà lloc el concert acústic de Tània i Roger, que interpretaran un repertori de cançons de lluita.
A les 9 del vespre se celebrarà una arrossada popular a càrrec d'Escamot Sobregit. El menú inclourà arròs amb carn o opció vegetariana, acompanyat de pa, vi i coca. Els tiquets tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir als bars Alzina i Pardal.
Foguera i concerts fins a la matinada
Un dels moments centrals de la revetlla arribarà a 2/4 d'11 de la nit amb el parlament i l'encesa de la foguera de Sant Joan. L'organització anima els participants a portar fustes per contribuir a la construcció del foc.
La programació musical continuarà a partir de les 11 de la nit amb els concerts d'Only Pirat's, Insershow i PD Precaris, que amenitzaran la plaça Gispert fins ben entrada la matinada.
La revetlla s'emmarca en la commemoració del 24 de juny com a Diada dels Països Catalans, una celebració que els col·lectius organitzadors impulsen anualment a la capital del Bages.
I també revetlla al Parc de la Seu
La nit de Sant Joan també es viurà al Parc de la Seu, on El Sielu organitzarà una altra revetlla popular amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. Aquesta proposta ampliarà l'oferta festiva de la ciutat per celebrar una de les nits més tradicionals del calendari.