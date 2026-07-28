El Festival Jardins de Llum 2027 obre la convocatòria artística

L'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum han obert la convocatòria per seleccionar les creacions artístiques que formaran part del Festival Jardins de Llum 2027. Les propostes, que hauran d'estar vinculades a les temàtiques de la llum i l'aigua, es podran presentar fins al 10 de setembre i les obres escollides s'exhibiran durant la Festa de la Llum del febrer vinent.
Les instal·lacions seleccionades es podran visitar els dies 12, 13 i 14 de febrer de 2027, en el marc de la Festa de la Llum, dins un recorregut que reunirà una vintena de muntatges i espectacles artístics distribuïts per diferents espais del Centre Històric de Manresa.
Propostes vinculades a la llum i l'aigua
La convocatòria estableix que totes les obres hauran d'estar estretament relacionades amb la llum i l'aigua, els dos eixos temàtics de la pròxima edició del festival. El termini per presentar els projectes finalitzarà el 10 de setembre, mentre que la resolució amb les propostes seleccionades es comunicarà als participants el 2 d'octubre.
Es valoraran la innovació i la sostenibilitat
La selecció anirà a càrrec de l'organització del festival amb la participació d'experts en il·luminació i art contemporani. Entre els criteris que es tindran en compte hi ha la innovació i l'aportació estètica de les obres, la seva adequació als espais on s'instal·laran, la resistència a les inclemències meteorològiques, l'ús d'energies sostenibles i la capacitat d'implicar el públic i generar complicitats amb els diferents agents socials de la ciutat.
Dotació de 2.000 euros per a cada obra seleccionada
Cada una de les creacions escollides rebrà una aportació de 2.000 euros destinada a cobrir els honoraris dels artistes, la producció, el muntatge i desmuntatge de l'obra, així com les despeses de transport.
Les bases de la convocatòria i el formulari per presentar les propostes es poden consultar i tramitar a través d'aquests enllaços.