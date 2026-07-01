El Grup Sardanista Dintre el Bosc administrarà la Festa de la Llum de Manresa el 2027

El Grup Sardanista Dintre el Bosc serà l'entitat administradora de la Festa de la Llum 2027 de Manresa. Així ho ha acordat aquest dimecres el plenari de l'Associació Misteriosa Llum, reunit al Centre Cultural el Casino i presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha designat l'entitat coincidint amb el 75è aniversari de la fundació de la Colla Sardanista Dintre el Bosc i el 45è aniversari del Grup Sardanista.
Relleu de Foto Art Manresa
El Grup Sardanista Dintre el Bosc agafarà el relleu de Foto Art Manresa, que ha exercit enguany les funcions d'entitat administradora de la Festa de la Llum. L'entitat treballa per promoure la cultura catalana, especialment la sardana, a través d'activitats culturals i d'intercanvis amb altres associacions.
La Festa de la Llum, distingida com a Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra des del 2009 i reconeguda com a Patrimoni Festiu de Catalunya des del 2015, se celebra cada 21 de febrer i és organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Manresa i l'entitat administradora. Per la seva banda, l'Associació Misteriosa Llum vetlla per la preservació dels valors i la continuïtat de la celebració.
Les funcions de l'entitat administradora
Entre les responsabilitats que assumirà el Grup Sardanista Dintre el Bosc hi ha la proposta de la persona encarregada de pronunciar el pregó, la incorporació d'un acte propi de rellevància dins el programa i la participació en l'organització de diferents aspectes de la festa, en coordinació amb l'Ajuntament, l'Associació Misteriosa Llum i la resta d'entitats implicades.
La designació de l'entitat administradora acostuma a coincidir amb alguna efemèride destacada de l'entitat escollida, fet que també contribueix a donar-la a conèixer entre la ciutadania.
Una entitat amb més de set dècades d'història
La història de Dintre el Bosc es remunta al 8 de juliol de 1951, quan un grup de joves manresans va assistir a un aplec d'orfeons a Montserrat, on es va interpretar la sardana Dintre el Bosc, d'Antoni Pérez Moya. Aquell mateix nom va donar origen a la colla sardanista, que va debutar l'any 1952 i va mantenir una intensa activitat fins al 1971, participant en nombrosos concursos tant a Catalunya com a la Catalunya Nord.
L'actual Grup Sardanista Dintre el Bosc va néixer el maig de 1981 arran d'un homenatge pòstum al mestre Francesc Juanola, que va reunir antics dansaires dels anys cinquanta i seixanta. Enguany, l'entitat commemora els 75 anys de la colla original i els 45 anys del grup actual.
Presidit per Montserrat Sala Montaner, el grup està integrat per quatre colles -Dintre el Bosc, Arrels de Dintre el Bosc, Brots de Dintre el Bosc i Barrufets de Dintre el Bosc-, a més d'una coral i un grup de caminades. També forma part del projecte .Manresa, impulsat conjuntament amb altres entitats per promoure concerts i ballades a la ciutat.
El Grup Sardanista Dintre el Bosc ja va administrar la Festa de la Llum l'any 1992, coincidint aleshores amb el seu 40è aniversari. Entre les seves activitats actuals destaquen la participació en l'acte institucional de l'Onze de Setembre, l'organització d'un taller de sardanes durant la Festa Major i els èxits de la colla veterana Arrels de Dintre el Bosc, campiona de Catalunya en catorze ocasions. L'entitat també va formar part de l'organització de la Capitalitat de la Sardana 2024.
Nova presidència a l'Associació Misteriosa Llum
El plenari també ha servit per formalitzar el relleu a la presidència de l'Associació Misteriosa Llum. Sònia Díaz Casado assumeix el càrrec en substitució de Josep Guardiola Tobella, que continuarà formant part de la junta com a vocal.
La nova junta es completa amb Iolanda Piñero Escudé com a tresorera i Marc Bernadich Màrquez com a secretari, amb l'objectiu de continuar treballant per preservar la Festa de la Llum i els valors que representa.