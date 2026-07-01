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Aigües de Manresa assumeix la gestió del servei d'aigua de Talamanca

Societat

L'acord amb l'Ajuntament reforça el model de gestió pública mantenint la governança en mans del consistori

  • Talamanca adjudica la gestió del servei d'aigua a Aigües Manresa -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 11:54

Aigües de Manresa assumeix des d'aquest dimecres 1 de juliol la gestió del servei d'abastament d'aigua de Talamanca, en virtut de l'acord establert entre l'Ajuntament del municipi i l'empresa pública, de la qual el consistori és accionista. El canvi reforça el model de gestió pública amb l'objectiu de garantir un servei de qualitat, eficient i sostenible.

Un servei municipal amb suport tècnic d'Aigües de Manresa

Amb aquesta incorporació, el servei passa a ser de titularitat municipal, i la governança continuarà en mans de l'Ajuntament de Talamanca.

Per la seva banda, Aigües de Manresa aporta la seva experiència tècnica i la seva capacitat de gestió com a mitjà propi municipal, amb la voluntat de consolidar un model de servei públic proper i eficient.

Agraïment a la ciutadania

L'Ajuntament de Talamanca i Aigües de Manresa han agraït la confiança de la ciutadania i la col·laboració mostrada durant el procés de transició.

Amb aquest pas, les dues institucions asseguren que es consolida un servei proper, transparent i compromès amb el territori.

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