Aigües Manresa tanca l'exercici 2025 amb 26,9 milions de facturació i una forta aposta digital

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa ha estat l'escenari escollit aquest dilluns per a la presentació de la memòria anual del 2025 d'Aigües Manresa, en un acte liderat per l'alcalde de la ciutat i president de la companyia, Marc Aloy, i el gerent de l'empresa, Antoni Ventura. L'exercici ha estat marcat pel final del període més intens de sequera, la transformació tecnològica de les xarxes i l'ampliació de la cobertura cap a nous municipis del territori.
L'any 2025 ha significat, a més, la conclusió del Pla Estratègic Horitzó 2025, un full de ruta que ha guiat l'activitat de la companyia els darrers cinc anys. Segons ha detallat la presidència de l'entitat, s'han assolit amb èxit el 79% de les accions que s'havien planificat, xifra que permet encarar amb una base molt sòlida el nou període estratègic fixat per al quinquenni 2026-2030.
Transformació digital i fons europeus
L'autèntic motor transformador de l'any ha estat l'impuls del projecte Sostenibilitat en el cicle de l'aigua, finançat a través del PERTE de digitalització del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Aquesta iniciativa disposa d'una inversió superior als 10,6 milions d'euros -dels quals més de 6 milions provenen dels fons europeus NextGeneration- i s'està utilitzant per implementar la telelectura de comptadors, la sensorització massiva de les xarxes de distribució, la detecció intel·ligent de fuites i la integració centralitzada de dades per agilitzar la presa de decisions.
Creixement del model públic i més autosuficiència
La memòria constata l'expansió de la companyia, que ha incorporat els serveis d'abastament d'aigua de Mura i de Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages), el clavegueram de Castellnou de Bages i la gestió de la piscina d'estiu de Monistrol de Calders. Amb aquestes adhesions, la gestió pública i de proximitat d'Aigües Manresa s'estén a un total de 18 municipis i una EMD, facilitant l'accés a l'aigua a més de 137.000 habitants del Bages i del Moianès.
En l'àmbit de la transició verda, l'empresa ha destinat importants inversions a la renovació d'infraestructures i a la cerca de l'autosuficiència energètica. En destaca especialment la posada en marxa de la nova planta fotovoltaica de la potabilitzadora de Manresa, la qual permet cobrir pics d'autoconsum elèctric superiors al 20% en moments determinats de l'any, reduint així la petjada ambiental de la companyia.
40 anys cuidant de l'entorn urbà
Durant el balanç d'actuacions també s'ha volgut recordar una fita històrica de l'any: la commemoració de les quatre dècades de funcionament de la depuradora de Manresa – Sant Joan de Vilatorrada. L'efemèride va servir per retre homenatge als professionals que van fer possible la seva creació i per organitzar jornades de portes obertes amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre el funcionament del cicle de sanejament.
Solvència econòmica per a futures inversions
Els resultats econòmics del 2025 avalen el rumb de l'empresa pública. L'exercici ha tancat amb una xifra de negoci consolidada de 26,97 milions d'euros. Aquest rendiment i el resultat positiu de l'exercici es destinaran íntegrament a seguir promovent la innovació, garantint la qualitat del subministrament i afrontant les inversions pendents en la modernització de les xarxes i infraestructures de la comarca.