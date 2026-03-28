Els Premis Notworking reuneixen 350 professionals i consoliden el talent creatiu a Manresa

El Teatre Conservatori de Manresa ha acollit aquest divendres la segona edició dels Premis Notworking, que han reunit 350 professionals del món creatiu i han superat les 130 candidatures presentades.
Una gala que es consolida com a referent del sector
Manresa ha tornat a posar en valor el seu teixit creatiu amb la celebració de la segona edició dels Premis Notworking, que ha tingut lloc aquest divendres 27 de març al Teatre Conservatori.
La gala ha reunit 350 professionals, empreses i persones vinculades als àmbits del disseny, la comunicació i la producció audiovisual, en una cita que es consolida com a punt de trobada del sector a la Catalunya Central.
Després d'una primera edició el 2025, la iniciativa ha fet un pas endavant amb més de 130 candidatures presentades, una xifra que evidencia el creixement del projecte i l'interès per visibilitzar el talent del territori.
Reconeixement als projectes i professionals del territori
La cerimònia, conduïda per la presentadora Churry Clown, ha combinat humor, música en directe i moments escènics amb el lliurament de deu guardons en diferents categories.
Entre els projectes premiats destaquen David Julià Usieto, en la categoria de millor projecte fotogràfic; Oriol Pascual, de B-BRUCE, a millor campanya publicitària, i Gemma Capell, de Red Peppers Agency, a millor estratègia de comunicació.
També han estat reconeguts Duplex Creativity en brànding; Victori Produccions en esdeveniments; Joel Badia Visuals en vídeo; Shalana Rodríguez com a creadora de contingut; Aleix Canal i Mercè Fort en il·lustració; David Balaguer i Marc Morera en pòdcast, i Iris Piedras Fernández en proposta acadèmica.
A més, s'han lliurat mencions especials vinculades a l'accessibilitat, la dona TIC i la promoció de la llengua catalana.
Una nit per reivindicar el procés creatiu
Més enllà dels premis, la gala ha posat l'accent en el valor del procés creatiu, destacant els errors, els dubtes i la perseverança que sovint queden invisibles darrere dels projectes finals. El guardó d'aquesta edició, elaborat artesanalment per Éter Ceràmica, ha volgut simbolitzar aquesta idea, entenent la creativitat com una suma de mirades i disciplines.
Un dels moments destacats de la nit ha estat l'entrada de la grada d'animació del Baxi Manresa, que ha omplert el teatre d'energia i ha reforçat el sentiment de comunitat.
La celebració s'allarga amb una festa final
La jornada ha continuat més enllà del Teatre Conservatori amb una festa al Sielu, on assistents, premiats i organització han compartit un espai més distès. La música i les connexions entre professionals han posat el punt final a una edició que reafirma la vitalitat del sector creatiu al territori.
Els Premis Notworking tenen la col·laboració de ProManresa de l'Ajuntament de Manresa i el suport de la Diputació de Barcelona.