Dos escaladors, en estat crític a causa d'un accident mentre feien una via a Montserrat

Dos escaladors de 30 anys es troben en estat crític després de rebre l’impacte de pedres que els han caigut a sobre mentre feien una via d'escalada al sector Columpi, a la muntanya de Montserrat. El cos de Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís a dos quarts de cinc de la tarda per part d'una tercera persona que s'ha trobat un home i una dona inconscients a tocar de la via, que es troba a prop de l'aparcament de Can Jorba.
La dona ha sigut la primera a ser evacuada amb lesions greus i ha estat traslladada a l'Hospital de Bellvitge. L'home ha rebut una primera assistència allà mateix perquè patia una aturada cardiorespiratòria que s'ha aconseguit remuntar i ha estat traslladat posteriorment a la Vall d'Hebron amb helicòpter. Els Bombers han activat dos mitjans aeris i quatre dotacions terrestres i el Sistema d'Emergències Mèdiques ha activat dos helicòpters de rescat.
Més accidents al Bages
Aquest no és l'únic incident que s'ha produït aquesta setmana al Bages. La carretera C-1411b a l'altura de Manresa va registrar aquest dimarts dos accidents amb ferits lleus en menys d'una hora i en punts propers. En ambdós casos, els conductors han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu, segons ha informat la Policia Local de Manresa. El primer accident va tenir lloc cap a les 6.14 hores al punt quilomètric 23,800, quan un turisme va sortir de la via.
Menys d'una hora més tard, cap a les 7.02 hores, es va registrar un segon accident al punt quilomètric 25,100 de la mateixa via. En aquest cas, una motocicleta Honda Forza de 125 centímetres cúbics va patir també una sortida de via. El conductor, un home de 45 anys veí de Manresa, va resultar ferit lleu en l'accident.