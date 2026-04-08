Investigació oberta per la caiguda d'un home des d'un balcó al carrer Montserrat de Manresa

Un home ha resultat ferit greu aquesta nit de dimarts després de precipitar-se des del balcó d'un segon pis al carrer Montserrat del barri de les Escodines de Manresa, en un incident que ha mobilitzat un ampli dispositiu policial i sanitari i que els Mossos d'Esquadra investiguen.
Un ampli dispositiu d'emergències al carrer Montserrat
Un ampli dispositiu policial s'ha desplegat aquest dimarts cap a 3/4 de 12 de la nit al carrer Montserrat, al barri de les Escodines de Manresa, arran de l'avís de la caiguda d'un home des del balcó d'un segon pis.
La Policia Local de Manresa, que ha estat el primer cos a arribar al lloc dels fets, s'ha trobat l'home estès a la via pública amb ferides de gravetat i diverses fractures. Davant la situació, han activat els serveis d'emergències sanitàries.
Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès el ferit al mateix lloc de l'incident abans de traslladar-lo a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre atenció mèdica.
Investigació oberta dels Mossos d'Esquadra
Paral·lelament, fins a sis patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets per iniciar les primeres diligències i esclarir les circumstàncies de la caiguda.
Els agents han pres declaració a l'exparella de la víctima, que es trobava a l'interior del domicili des d'on s'havia precipitat l'home. Segons el seu relat, tots dos haurien protagonitzat una discussió prèvia.
D'acord amb aquesta versió, en el transcurs de la disputa l'home hauria amenaçat amb llançar-se pel balcó, una acció que finalment hauria acabat portant a terme.
A l'espera de la declaració de la víctima
Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i, de moment, no han pogut prendre declaració a la víctima a causa del seu estat. Així mateix, la policia catalana tampoc no ha pogut confirmar si existien antecedents per violència en l'àmbit de la llar entre les dues persones implicades.
Els agents continuen treballant per aclarir els fets i determinar amb exactitud les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda.