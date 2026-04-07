Dos accidents amb ferits lleus en poca estona a la C-1411b a Manresa

La carretera C-1411b a Manresa ha registrat aquest dimarts al matí dos accidents amb ferits lleus en menys d'una hora i en punts propers. En ambdós casos, els conductors han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu, segons ha informat la Policia Local de Manresa.
Dos sinistres en punts propers i amb poca diferència horària
La carretera C-1411b al seu pas per Manresa ha estat escenari aquest dimarts al matí de dos accidents de trànsit gairebé consecutius. Els dos sinistres s'han produït en punts relativament propers i amb menys d'una hora de diferència.
El primer accident ha tingut lloc cap a les 6.14 hores al punt quilomètric 23,800, quan un turisme ha sortit de la via. El vehicle, un Nissan Qashqai, era conduït per una dona de 31 anys, veïna de Sant Salvador de Guardiola, que ha resultat ferida lleu.
Un segon accident poc després amb una motocicleta
Menys d'una hora més tard, cap a les 7.02 hores, s'ha registrat un segon accident al punt quilomètric 25,100 de la mateixa via. En aquest cas, una motocicleta Honda Forza de 125 centímetres cúbics ha patit també una sortida de via. El conductor, un home de 45 anys veí de Manresa, ha resultat ferit lleu en l'accident.
Trasllats hospitalaris i proves negatives d'alcoholèmia
En els dos casos, els serveis sanitaris han atès els ferits al mateix lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Els conductors implicats han donat negatiu en les proves d'alcoholèmia.