24 de abril de 2026

Usuaris d'Ampans reparteixen més de 2.000 roses a residències per Sant Jordi

La iniciativa arriba a una trentena de centres amb la participació de joves del FAR

Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 16:26

Persones usuàries d'Ampans han tornat a visitar residències de gent gran per entregar roses en mà coincidint amb Sant Jordi, en una acció que fomenta el vincle entre generacions.

Una acció que uneix generacions

Un any més, persones usuàries d'Ampans han visitat residències de gent gran per fer entrega directa de roses amb motiu de Sant Jordi. La iniciativa, que es va posar en marxa fa sis anys, continua creixent amb la participació de centres i empreses del territori.

Enguany, s'han repartit més de 2.000 roses a una trentena de residències i centres de dia gràcies a la col·laboració d'una vintena d'empreses.

Participació del centre ocupacional i joves

Les persones del servei de centre ocupacional i els joves del FAR, l'escola de Noves Oportunitats a la Catalunya Central, han estat els encarregats de fer les entregues.

L'activitat permet generar espais de trobada entre generacions i promoure el contacte directe amb la gent gran.

Un gest simbòlic amb impacte emocional

Des d'Ampans destaquen el valor de la iniciativa com una acció senzilla però significativa. “És un gest senzill, però carregat de sentit. Un moment per mirar-se als ulls, reconèixer-se entre generacions i compartir instants que deixen empremta”, ha explicat una de les professionals que acompanya els participants.

