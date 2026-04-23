Fiscalia demana 5 anys de presó per a l'exdirector d'una oficina del BBVA de Manresa

La Fiscalia demana una pena de 5 anys de presó per a qui era director de l'oficina del BBVA de l'avinguda Tudela de Manresa entre 2013 i 2015, acusat d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i falsedat en document mercantil. El judici està previst per al pròxim 30 d'abril a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Acusat d'apropiar-se de més de 500.000 euros
Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, els fets es remunten al període comprès entre l'octubre de 2013 i el novembre de 2015, quan l'acusat exercia com a director de l'oficina bancària.
La Fiscalia sosté que, aprofitant les funcions pròpies del seu càrrec i amb ànim de lucre, hauria realitzat diversos reintegraments de comptes de clients sense el seu coneixement ni consentiment. En total, l'import sostret superaria els 500.000 euros.
Entre les operacions descrites, s'hi inclouen retirades de 15.000 euros d'un compte per regularitzar deutes de tercers, així com reintegraments de 121.841,50 euros i 316.895,89 euros de diferents comptes, en alguns casos simulant la signatura dels titulars.
També s'hi afegeixen altres extraccions, com 49.600 euros d'un compte i tres reintegraments més per valor de 5.000 euros cdascun, igualment sense autorització.
Segons el relat del fiscal, l'acusat hauria incorporat aquestes quantitats al seu patrimoni i n'hauria destinat una part a cobrir deutes de tercers vinculats a operacions creditícies.
Delictes d'apropiació indeguda i falsedat documental
El Ministeri Fiscal considera que aquests fets constitueixen un delicte continuat d'apropiació indeguda, en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil.
L'escrit d'acusació apunta que l'acusat actuava com a autor dels fets i no aprecia circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
Petició de pena i responsabilitat civil
Per aquests motius, la Fiscalia sol·licita una pena de 5 anys de presó, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna i una multa de 12 mesos amb una quota diària de 10 euros.
En concepte de responsabilitat civil, demana que l'acusat indemnitzi dues persones afectades amb 438.737,39 euros i 69.600 euros, respectivament, més els interessos legals. També assenyala el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) com a responsable civil subsidiari.
Judici previst a finals d'abril
El cas es jutjarà el pròxim 30 d'abril a l'Audiència Provincial de Barcelona, on es valoraran els fets descrits en l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal.