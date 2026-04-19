Jutgen un advocat per falsificar informes d'hospitals de Manresa i Berga per obtenir prestacions

La Fiscalia sol·licita sis anys de presó, una multa de més de 2,1 milions d'euros i vuit anys sense ajudes públiques per a un advocat del Bages acusat de manipular informes mèdics per aconseguir incapacitats fraudulentes. El judici se celebrarà aquest dilluns 20 d'abril a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Judici a l'Audiència de Barcelona per una presumpta trama de frau continuat
L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dilluns 20 d'abril un advocat del Bages acusat de manipular informes mèdics per obtenir prestacions d'incapacitat de la Seguretat Social per als seus clients. Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, el lletrat s'enfronta a una pena de sis anys de presó, a més d'una multa de 2.168.552,16 euros, un any de responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament i la prohibició d'obtenir subvencions o beneficis fiscals durant vuit anys.
La causa prové del Jutjat d'Instrucció número 3 de Manresa i es jutjarà com a procediment abreujat davant l'Audiència. Fiscalia considera que els fets no són puntuals, sinó que responen a una actuació sostinguda en el temps amb un objectiu clar: obtenir resolucions favorables en processos d'incapacitat mitjançant documentació alterada.
Manipulació sistemàtica d'informes mèdics
Segons el relat del fiscal, l'acusat, en exercici de la seva professió d'advocat, hauria manipulat directament -o a través d'una tercera persona no identificada- diversos informes mèdics procedents principalment de l'Hospital Sant Bernabé de Berga i de la Clínica Sant Josep de Manresa.
Aquestes modificacions afectaven documents com audiometries o proves mèdiques diverses. En molts casos, els informes presentats en seu judicial no coincidien amb els originals en aspectes essencials com la data de realització de la prova, el diagnòstic mèdic o el codi del document. En altres situacions, ni tan sols constava que els pacients haguessin estat visitats en les dates indicades o que els professionals sanitaris haguessin emès els informes aportats.
Un mateix modus operandi en setze procediments judicials
L'acusació detalla que aquesta pràctica s'hauria repetit de manera sistemàtica en setze procediments tramitats davant el Jutjat Social número 1 de Manresa.
Segons Fiscalia, el funcionament era reiteratiu: el lletrat representava clients que sol·licitaven una incapacitat laboral i aportava informes mèdics manipulats o falsos com a prova documental. A partir d'aquí, intentava obtenir una resolució favorable que reconegués la incapacitat i permetés accedir a una prestació econòmica.
Tot i que no totes les demandes van prosperar, en diversos casos sí que es van dictar sentències favorables que reconeixien incapacitats permanents. Aquestes resolucions es basaven, segons l'acusació, en documentació que no es corresponia amb la realitat clínica dels afectats.
Més de 360.000 euros en prestacions indegudes
A conseqüència d'aquestes actuacions, Fiscalia calcula que els clients de l'acusat van arribar a percebre prestacions públiques de manera indeguda per un import total de 361.425,36 euros.
Aquestes quantitats corresponen a pensions d'incapacitat reconegudes judicialment i abonades durant períodes prolongats. L'escrit també recull que aquests imports haurien de ser retornats a la Seguretat Social, amb els interessos legals corresponents.
Delictes imputats per Fiscalia
El Ministeri Fiscal sosté que aquests fets constitueixen diversos delictes de caràcter continuat que es troben relacionats entre si. En concret, considera que l'acusat hauria comès un delicte continuat de falsedat en document oficial, en relació amb la manipulació dels informes mèdics, que hauria servit com a base per a la resta de conductes.
Aquesta falsedat documental hauria estat el mitjà per dur a terme una estafa processal continuada, ja que els documents alterats s'haurien presentat en procediments judicials amb la finalitat d'obtenir resolucions favorables. Al mateix temps, Fiscalia també aprecia un delicte continuat de presentació de documents falsos en judici, així com un delicte continuat de defraudació al sistema de prestacions de la Seguretat Social, derivat del cobrament de pensions indegudes.
Segons l'acusació, tots aquests delictes es troben en concurs medial, atès que uns haurien estat necessaris per cometre els altres, i l'advocat n'és considerat autor sense que hi concorrin circumstàncies que en modifiquin la responsabilitat criminal.
Petició de pena i responsabilitat econòmica
En base a aquesta qualificació jurídica, el Ministeri Fiscal demana per a l'acusat una pena de sis anys de presó, acompanyada de la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna. També sol·licita la imposició d'una multa de 2.168.552,16 euros, amb un any de responsabilitat personal subsidiària en cas que no sigui abonada.
A més, l'escrit d'acusació reclama que el processat no pugui obtenir subvencions ni beneficiar-se d'incentius fiscals o de la Seguretat Social durant un període de vuit anys, així com que assumeixi les costes processals derivades del procediment.
Pel que fa a la responsabilitat civil, Fiscalia reclama la devolució íntegra de les quantitats percebudes indegudament per part dels beneficiaris de les incapacitats, que sumen més de 361.000 euros, incloent-hi els interessos legals corresponents. Aquest import s'hauria d'abonar a la Seguretat Social com a perjudicada directa pels fets.
Una causa centrada en la documentació aportada als jutjats
L'eix central de l'acusació no és només la percepció de diners públics, sinó el mecanisme utilitzat per aconseguir-los: la introducció de documentació presumptament manipulada en procediments judicials.
Segons Fiscalia, aquesta actuació hauria alterat el funcionament de l'administració de justícia en l'àmbit social, ja que les resolucions es basaven en proves que no reflectien la situació mèdica real dels demandants.