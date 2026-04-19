Detingut a Fonollosa un conductor begut després de deixar dos motoristes en estat greu

Un home de 63 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després que amb el cotxe que conduïa col·lidís contra una motocicleta a Fonollosa deixant dos ferits greus.
Accident amb dos ferits greus
Els Mossos d'Esquadra van rebre dissabte a les 16.24 hores l'avís d'un accident entre un turisme i una motocicleta a la carretera BV-3008, al punt quilomètric 6,2, al terme municipal de Fonollosa.
A la motocicleta hi viatjaven un home i una dona, que van resultar ferits greus arran de la col·lisió. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre atenció mèdica.
Positiu d'alcoholèmia i detenció
El conductor del turisme va resultar il·lès. En sotmetre'l a la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,80 mg/l d'aire expirat. Davant aquests fets, els Mossos el van detenir per dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l'alcohol i causar lesions per imprudència greu. El detingut és un home de 63 anys, veí del Bages.
A disposició judicial
Segons ha informat el cos policial, el detingut ha passat aquest diumenge, 19 d'abril, a disposició judicial després de la seva detenció arran de l'accident.