19 de abril de 2026

Detingut a Fonollosa un conductor begut després de deixar dos motoristes en estat greu

L'home, de 63 anys, ha passat a disposició judicial per conduir sota els efectes de l'alcohol i causar lesions per imprudència

  • Estat en què han quedat la motocicleta i el cotxe després de l'accident -

Publicat el 19 d’abril de 2026 a les 16:07
Actualitzat el 19 d’abril de 2026 a les 16:10

Un home de 63 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després que amb el cotxe que conduïa col·lidís contra una motocicleta a Fonollosa deixant dos ferits greus.

Accident amb dos ferits greus

Els Mossos d'Esquadra van rebre dissabte a les 16.24 hores l'avís d'un accident entre un turisme i una motocicleta a la carretera BV-3008, al punt quilomètric 6,2, al terme municipal de Fonollosa.

A la motocicleta hi viatjaven un home i una dona, que van resultar ferits greus arran de la col·lisió. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre atenció mèdica.

Positiu d'alcoholèmia i detenció

El conductor del turisme va resultar il·lès. En sotmetre'l a la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,80 mg/l d'aire expirat. Davant aquests fets, els Mossos el van detenir per dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l'alcohol i causar lesions per imprudència greu. El detingut és un home de 63 anys, veí del Bages.

A disposició judicial

Segons ha informat el cos policial, el detingut ha passat aquest diumenge, 19 d'abril, a disposició judicial després de la seva detenció arran de l'accident.

